LECCE – Presentata la seconda maglia ufficiale: l’Away Kit Adidas

La nuova era in casa U.S. Lecce prende forma anche nella seconda divisa da gara. Dopo aver svelato nei giorni scorsi l’Home Kit per la stagione 2026/27 – la prima maglia nata dalla nuova partnership pluriennale con Adidas, caratterizzata dalle inconfondibili bande verticali gialle e rosse, dai dettagli blu su colletto e maniche e dalle tre strisce Adidas in rosso sulle spalle – il club salentino ha ufficializzato oggi anche il kit Away, che accompagnerà la squadra di mister Eusebio Di Francesco nel quinto campionato consecutivo in Serie A.

La seconda maglia, di colore bianco, è caratterizzata da due fasce orizzontali giallorosse, riproposte anche nei dettagli del girocollo e sui bordi delle maniche. Sulle spalle compaiono le tre strisce blu firmate Adidas, mentre sul petto trovano spazio lo stemma del club (con sfondo bianco) e il logo del marchio tedesco. Completano il kit pantaloncini e calzettoni, anch’essi bianchi. La maglia Away sarà disponibile a partire dalle ore 17 presso l’U.S. Lecce Official Store, in via Trinchese 10.