LECCE – Il peggior Lecce contro la miglior Atalanta: il mea culpa di Di Francesco dopo il crollo al Via del Mare

Un’analisi lucida, amara e senza alibi. Eusebio Di Francesco si presenta ai microfoni nel post-partita di Lecce-Atalanta con il volto di chi sa che la sua squadra ha tradito l’appuntamento più importante, proprio davanti al proprio pubblico. Dopo un avvio incoraggiante, durato appena venticinque minuti, il Lecce si è letteralmente “spaccato in due“, finendo sotto i colpi di una Dea implacabile e fisicamente debordante.

Il Lecce ha arretrato offrendo metri sulle prime due reti: “Fino all’1-0 c’è stato un buon Lecce, siamo mancati sulle scelte finali, eravamo bravi. Dopo il gol la squadra si è spaccata in due. Va dato grande merito alle qualità anche fisiche degli avversari che ribaltavano l’azione. Un brutto Lecce, un’ottima Atalanta. Non c’è da salvare niente oggi, compreso l’allenatore. Dobbiamo resettare dopo questa sconfitta. Non siamo stati il Lecce che eravamo. Avrei voluto vedere quello che ho visto i 25 minuti prima, dall’altra parte c’era un grande attaccante che era qui e ha fatto giocare bene la sua squadra. L’Atalanta è stata forte al di là dei nostri errori”.

La squadra non era aggressiva dopo le scoppole subite: “La percezione era quella. Ho cercato di modificare qualcosa per dare vivacità e difficoltà all’Atalanta. Ci è riuscito solo per 25′. Eravamo corti e aggressivi. Nel secondo tempo non dovevamo spegnerci, l’avevo detto. Nell’uomo non c’è un clic per reagire, oggi non siamo stati all’altezza. Nemmeno i miei ragazzi avrebbero avuto fare una prestazione così. Ci auguriamo che sia solo un episodio. Mi ha fatto male aver portato questa prestazione nel nostro stadio, ma mi auguro che ci serva da insegnamento”.

Il Lecce non deve essere quello di oggi: “Voi come me siete abituati a lottare, non vi siete salvati alla 31°. La storia di questo club non cambia, siamo questi qua, ci sono sette partite, siamo lì a lottare per la salvezza, ci sono delle partite da giocare e interpretare in maniera differente. Il gol si può prendere contro una squadra forte. C’è stata poca reazione, ci sono state tante cose che non ho detto nello spogliatoio a mente calda, ma le tirerò fuori per tirare fuori prestazioni differenti”.

I giallorossi hanno iniziato con Fofana trequarti. Di Francesco spiega l’undici dal 1′: “Gandelman poteva giocare dall’inizio, ho fatto una scelta diversa. Fofana ha sbagliato tanto a livello tecnico, ha impattato bene a livello fisico. Mi dispiace che dopo i due primi errori c’era del borbottio. Un po’ di supporto ai giovani serve, poi ci lamentiamo per la crescita dei giovani. Ho scelto Cheddira per attaccare gli spazi, ho dato fondo alle nostre risorse”.

Di Francesco prosegue la sua risposta parlando degli elementi a disposizione: “Con una rosa che già non è lunghissima, averla tutta a disposizione sarebbe importante. So già che non avrò Sottil anche nella prossima, spero di riavere Coulibaly dopo una settimana di lavoro, anche Gandelman avrà una condizione migliore. L’Atalanta è stata sempre la stessa, parte molto dall’aspetto psicologico. Non siamo questi, non possiamo essere questi qua. Ok, non siamo stati belli ma abbiamo mostrato il lato peggiore contro una squadra che ha mostrato quello migliore”.