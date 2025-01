LECCE – Moriero: “Giampaolo sa far giocare a calcio, Cagliari galvanizzato ma i giallorossi non falliranno”

“Il Lecce deve continuare a fare punti in trasferta, visto che nel girone di ritorno al Via del Mare verranno soprattutto le grandi”. Le parole di Checco Moriero, doppio ex tra Cagliari e Lecce, affidate al Nuovo Quotidiano di Puglia.

“La zona salvezza coinvolge molti club e il Lecce si è portato via dalla zona rossa ad Empoli, il Cagliari vuole uscirne magari proprio a spese dei salentini. Il Cagliari? Oltre a Nicola, esperto di salvezze, ci sono anche Piccoli, che a Lecce ha fatto molto bene, e Luperto che è un ex storico. E può essere considerato ex anche Felici che col Lecce ha giocato poco. Nell’ultimo turno è stato prezioso il pari dei sardi col Milan, di conseguenza sarà un Cagliari galvanizzato dagli ultimi risultati. Ma ha il morale a mille anche la squadra giallorossa che non ha più paura e non si smarrisce come invece succedeva qualche tempo fa. È, inevitabilmente, una partita dal valore doppio. Falcone proverà a chiudere la porta per la sua centesima partita con i giallorossi. Io credo che il Lecce non fallirà l’appuntamento, giocherà una buona partita e di conseguenza continuerà a sorridere“.

Su Giampaolo e i dirigenti: “Una persona che conosco molto bene grazie ad un rapporto umano bellissimo, non calcistico, ma da autentico amico. È molto bravo, sa far giocare al calcio vero le sue squadre ed è una persona equilibrata con un rapporto sempre positivo con i suoi calciatori. Sono contento che sia arrivato a Lecce. Sticchi Damiani? Un presidente straordinario che mi piace accostare a Franco Jurlano, l’Italia calcistica lo guarda con grande ammirazione. Accanto a lui c’è una grande dirigenza con l’immenso Pantaleo Corvino e con Stefano Trinchera al suo fianco. Si lavora sulla programmazione: è così che stanno diventando determinanti calciatori che erano rimasti dietro le quinte e grazie a Giampaolo stanno ribadendo che le scelte di Corvino e della società erano state giuste ed appropriate”.