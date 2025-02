LECCE – Morente e Pierotti sciupano ma è una squadra da battaglia che lascia nulla al Bologna: le pagelle

LE PAGELLE DI LECCE-BOLOGNA

Falcone 6,5: Talvolta qualche brivido di troppo sulle tantissime impostazioni col piede, palla a terra. Tocca il pallone con le mani una sola volta, al terzo di recupero, dimostrandosi attento e reattivo.

Guilbert 7: Prova perfetta del francese che annulla completamente Dominguez e chi per lui. Guadagna sicurezza di gara in gara, ripetendo la bella prova di Parma. Dosa le forze per sganciarsi nella metà campo avversaria, quando ci si spinge soprattutto nella ripresa.

Baschirotto 6.5: Fa sentire i muscoli a Castro costringendo l’argentino a staccarsi di qualche metro per cercare qualche pallone da recuperare. Tempismo e concentrazione, stavolta per tutta la gara.

Jean 6,5: Bada al sodo e ci riesce quasi sempre bene. Non aveva davanti clienti facili, ma, con umiltà, riesce a fare sempre del suo meglio, tanto che il Bologna va al tiro una sola volta e al 93′.

Gallo 6: Un eccesso di stile all’86’ stava per riversare il Bologna in contropiede verso la porta di Falcone. Gara accorta in difesa, dove lascia le briciole a Ndoye, e propositiva in fase cross.

Helgason 6: Meno appariscente di altre occasioni, non riesce a trovare il tempo e lo spazio per liberarsi dalle marcature e per verticalizzare il gioco. È comunque prezioso in mezzo al campo in entrambe le fasi.

(79′ Berisha) 6: L’uno-due con Karlsson e il tiro ciabattato verso la porta rossoblù è stata una delle azioni più belle della serata. Serve come il pane il suo ritorno in campo.

Ramadani 6: Un paio di passaggi errati potevano costare carissimi. Presente in fase filtro, un po’ meno in fase costruzione. Migliora nella ripresa quando ricalibra il piede e lanci e appoggi sono leggermente più precisi.

(70′ Pierret) 6: Ordinato nei venti minuti concessigli da Giampaolo, si limita a fare e non strafare, facendo sempre bene.

Coulibaly 7: Insieme a Guilbert il migliore in campo. È sempre lì dove gira il pallone, calamitandone a decine, smistandone altrettante. Nel cuore del centrocampo giallorosso se ne carica gli oneri, lasciando agli altri gli onori. Ma è un elemento sempre più fondamentale per i meccanismi di questa squadra. Il guerriero silenzioso.

Pierotti 6: Come Morente, si divora il vantaggio a tu per tu col portiere bolognese calciandogli addosso in uscita. È lui che al 1′ serve un assist di platino a Morente. È una furia anche nell’inseguire gli avversari, pressandoli, non dando loro tempo di ragionare. è utile anche in difesa. In avvio di ripresa sbaglia l’assist che poteva portare in porta Krstovic. Crescita tecnico-tattica sempre più evidente.

(89′ N’Dri) sv: Esordio in A, benvenuto a Lecce.

Krstovic 6,5: Gara senza tiri in porta ma di sostanza, forza, grinta, qualità, intelligenza tattica in mezzo ai difensori rossoblù, spesso costretti al fallo per fermarlo. Smista decine di palloni creando grattacapi a Lukumi (forse c’era un rigorino al 30′?) e compagni che di certo non sono i primi arrivati. Sta migliorando anche tatticamente.

Morente 6: Dopo un minuto ha la palla gol per cancellare il clean-sheet a Skorupski. A dir la verità non è che sbaglia eccessivamente il tiro, ma sarebbe servita più freddezza a due passi dalla linea di porta avversaria. Gol sbagliato che poteva costare caro e sufficienza comunque conquistata a furia di sgroppate sulla fascia, in avanti e verso dietro, a dare una mano in difesa, a raddoppiare e ripartire veloce in profondità. È in un buonissimo stato di forma.

(70′ Karlsson) 6: Più attaccante e meno difensore di Morente, motivo per il quale Giampaolo lo invita spesso ad arretrare per dare una mano a Gallo. Ha buoni spunti ma serve più concretezza.

All. Giampaolo 6,5: Il Lecce concede una sola palla gol, e anche al 93′, alla squadra forse più in forma del momento. Per il resto, la partita dei giallorossi è fatta di corsa, sacrificio, tanto movimento, compattezza di squadra e di tentativo di uscire sempre palla al piede, sprecandone il meno possibile. Il Lecce torna a casa con un punto che potevano anche essere tre se Pierotti o Morente avessero infilato Skorupski a tu per tu. Incoraggiante la scioltezza con cui la squadra manovra il pallone, senza mostrare paura verso il più quotato avversario. Buon punto che vale ancora di più per aver visto una squadra di levatura superiore in affanno davanti alla grinta e alla voglia dimostrata dai ragazzi in giallo e rosso.