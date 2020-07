LECCE – Liverani ha le idee chiare: “Stiamo crescendo. Fiorentina superiore, serve la forza del collettivo”. I convocati

Alla vigilia del difficile match di campionato con la Fiorentina, il tecnico del Lecce Fabio Liverani ha parlato ai canali ufficiali del club giallorosso per presentare il match.

Per i giallorossi quella di domani sarà una gara fondamentale per dare continuità: “Con Lazio e Cagliari c’è stata una scintilla fondamentale per ridare entusiasmo. Siamo in crescita e stiamo giocando bene, ora non dobbiamo cullarci perché ci attende una battaglia. Sappiamo che andremo incontro a delle difficoltà, che sarà difficile giocare bene ogni tre giorni. L’importante sarà non perdere lo spirito giusto”.

Anche con la Fiorentina mister Liverani dovrà far fronte a delle difficoltà: “Calderoni è al 100% fuori per oggi, poi lo valuteremo di giorno in giorno. Falco lo valuteremo tra oggi e domani, e vedremo se potrà essere utilizzato. Quando giochi ogni tre giorni è così. Lapadula mi dicono stia lavorando e recuperando benissimo. Da oggi riprenderà il suo lavoro sul campo, se l’esito sarà positivo potrebbe essere utilissimo per i compagni, magari a partire dal Genoa”.

Sugli avversari: “Non avrei mai immaginato prima che i viola sarebbero giunti in questo periodo a Lecce con l’obiettivo di chiudere il discorso salvezza. A livello di rosa non c’è storia, la lotta è impari. Hanno campioni che possono risolvere le partite da sole, noi dovremo opporci con la forza del gioco e del collettivo“.

Nella lotta salvezza è ancora tutto aperto: “Con 18 punti a disposizione e con tanti scontri diretti chi è a 5 o 6 punti dalla terz’ultima sia ancora dentro. E’ normale che chi sta davanti al Genoa ha qualche vantaggio in più, ma poi nemmeno tantissimo”.

I CONVOCATI PER LECCE-FIORENTINA

PORTIERI – Gabriel, Vigorito, Sava;

DIFENSORI – Vera, Lucioni, Paz, Donati, Monterisi, Rispoli, Dell’Orco, Radicchio;

CENTROCAMPISTI – Petriccione, Mancosu, Shakhov, Deiola, Saponara, Majer, Barak, Tachtsidis;

ATTACCANTI – Falco, Farias, Babacar, Rimoli, Lapadula.