ph: SalentoSport
LIVE! MILAN-LECCE, il tabellino
LIVE! MILAN-LECCE, il tabellino
Milano, stadio “Meazza – San Siro”
domenica 20.09.2026, ore 20.45
Serie A 2026/27, giornata 5
MILAN-LECCE 3-0
RETI: 14′ Pulisic, 61′ Rabiot, 73′ Moreira
— FINALE —
MILAN (3-4-2-1): Maignan – Gila, De Winter, Pavlovic – Chukwueze (89′ Camarda), Modric (76′ Musah), Rabiot, Estupinan (76′ Bartesaghi) – Pulisic (70′ Loftus-Cheek), Saelemaekers (70′ Moreira) – Ramos. In panchina: Terracciano P., Torriani, Cisse, Comotto, Diawara, Gabbia, Hutchinson, Jashari, Terracciano F. Allenatore: Ruben Amorim.
LECCE (4-3-3): Falcone – Veiga, Gaspar, Siebert, Gallo – Coulibaly, Ilic (70′ Kaba), Maleh (70′ Ngom) – Pierotti (82′ N’Dri), Stulic (46′ Esteban), Monteiro (70′ Fatah). In panchina: Bleve, Borbei, Dembelè, Ndaba, Fofana, Jean, Gorter, Scott. Allenatore: Eusebio Di Francesco.
ARBITRO: Federico La Penna sez. Roma 1 (Lo Cicero-Vecchi; IV Tremolada; VAR Maggioni-Santoro).
NOTE: Osservato un minuto di silenzio in memoria di Sandro Mazzola, scomparso nelle scorse ore. Ammoniti Veiga (L). Rec. 0′ pt., 3′ st.