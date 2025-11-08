ph: Coribello/SalentoSport
LIVE! LECCE-VERONA, il tabellino
Lecce, stadio “Via del Mare”
sabato 08.11.2025, ore 15
Serie A 2025/26, giornata 11
LECCE-VERONA 0-0
RETI:
— FINALE —
LECCE (4-2-3-1): Falcone – Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo – Ramadani, Coulibaly – Morente (66′ Pierotti), Berisha (86′ Kaba), Banda (77′ Sottil) – Stulic (66′ Camarda). A disposizione: Früchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, N’Dri, Helgason, Kouassi, Maleh. Allenatore: Eusebio Di Francesco.
VERONA (3-5-2): Montipò – Bella-Kotchap, Nelsson, Valentini – Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Harroui (55′ Bernede), Bradaric (74′ Frese) – Giovane (74′ Sarr), Orban (86′ Niasse). A disposizione: Perilli, Toniolo, Núñez, Slotsager, Kastanos, Ebosse, Mosquera, Cham, Ajayi, Elmusrati. Allenatore: Paolo Zanetti.
ARBITRO. Rosario Abisso sez. Palermo (Laudato-Biffi; IV Sacchi; VAR Camplone-Gariglio).
NOTE: Ammoniti Coulibaly (L), Akpa-Apro, Valentini, Bradaric (V). Rec. 2′ pt, 5′ st.