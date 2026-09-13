ph: Coribello/Salentosport
LIVE! LECCE-MONZA, il tabellino
LIVE! LECCE-MONZA, il tabellino
Lecce, stadio “Via del Mare”
domenica 13.09.2026, ore 15
Serie A 2026/27, giornata 4
LECCE-MONZA 3-2
RETI: 3′ e 21′ Coulibaly (L), 10′ Tiago Gabriel (L), 20′ Mangas (M), 89′ Zeballos (M)
— FINALE —
LECCE (4-3-3): Falcone – Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo – Coulibaly, Ilic (66′ Ngom), Maleh (85′ Kaba) – N’Dri (46′ Pierotti), Stulic (74′ Esteban), Monteiro (74′ Fatah). In panchina: Bleve, Borbei, Dembelè, Fofana, Gaspar, Gorter, Jean, Ndaba, Scott. Allenatore: Eusebio Di Francesco.
MONZA (3-4-2-1): Thiam – Kouadio, Lucchesi, Carboni – Birindelli, Folorunsho, Akinsanmiro (84′ Mout), Mangas (46′ Bakoune) – Colpani (64′ Zeballos), Robinson (64′ Cutrone) – Varela (75′ Forson). In panchina: Starjnar, Tornqvist, Antov, Colombo, Goglichidze, Maye, Mota, Ondoa. Allenatore: Ivan Juric.
ARBITRO: Crezzini sez. Siena (Fontemurato-Garzelli; IV La Penna; VAR: Cosso-Meraviglia).
NOTE: Ammoniti N’Dri, Veiga (L). Rec. 2′ pt., 4′ st.