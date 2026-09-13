LECCE – Di Francesco dopo la prima vittoria casalinga: “Atteggiamento giusto, ma dobbiamo ancora migliorare”

Dalla sala stampa “Sergio Vantaggiato” del “Via del Mare”, Eusebio Di Francesco analizza con soddisfazione ma senza trionfalismo il successo ottenuto dal suo Lecce nello scontro diretto contro il Monza, prima affermazione casalinga della stagione.

I tre punti e l’approccio alla gara – Il tecnico evidenzia il cambio di passo mentale mostrato dall’undici giallorosso sin dall’avvio della contesa: «Sui singoli non mi piace parlare. Esteban non ha avuto grandi opportunità, è entrato in un momento in cui si doveva soffrire. Mi ha ringraziato a fine partita, ci sono giovani che portano rispetto e si è guadagnato l’esordio negli allenamenti. Per me Stulic ha fatto un gran primo tempo, ognuno la vede come vuole. Sembravamo disperati prima di oggi, ora sorridiamo. Ho chiesto ordine ed equilibrio, l’ho visto per lunghi tratti della gara, a volte non siamo stati bravi a coprire le ampiezze. E’ l’approccio di oggi che è mancato nelle altre partite».

Le scelte tattiche e la regia di Ilic – L’inserimento del centrocampista serbo dal primo minuto ha garantito geometrie e spessore alla manovra, supportato dall’assetto a tre varato dall’allenatore abruzzese: «Non esiste calcio senza questo atteggiamento. Il Monza è aggressivo, vive di duelli, siamo stati bravi a impattare sulla gara, sapevamo sarebbe stata ostica. Non mi accontento, dobbiamo dare continuità. Oggi sono contento per i ragazzi, mi hanno dato delle risposte. C’è tanto da migliorare nel 4-3-3 puro che ho scelto oggi. Devo mettere uomini giusti nella posizione giusta. Ilic ha dimostrato tanto ma ha ancora 60-70 minuti. Loro lo hanno subito molto. Lui lo posso utilizzare come voglio. Sa di calcio e per un allenatore è facile».

La gestione della ripresa e gli episodi arbitrali – Di Francesco riflette sul secondo tempo e recrimina per qualche decisione del direttore di gara: «Per me abbiamo fatto meglio il primo tempo del secondo, come Cagliari. Ci sta l’atteggiamento. Siamo mancati nelle ripartenze e negli ultimi passaggi, con tempi di gioco diversi. Come blocco squadra, mi sono piaciuti. Le occasioni sono venute da noi. Non parla nessuno del rigore di Cagliari, oggi c’era fallo netto su Veiga, spinto da dietro. Ce la siamo cercata da soli forse. Nel primo tempo certe situazioni di gioco difensive vanno capite più velocemente e ci lavoreremo».

Il riscatto dopo il KO in Sardegna – Il successo con i brianzoli cancella parzialmente le amarezze dell’ultimo turno, restituendo la vera identità alla squadra: «E’ una frase fatta ma è vera. Questo campionato ci porterà alti e bassi. Io lo so, tante volte non viene capito. Non deve mancare mai, e mi ha dato fastidio nelle due gare, è l’approccio. Ho visto il dna del Lecce, ho visto atteggiamento giusto. Si possono sbagliare gol ed errori difensivi, ma l’atteggiamento di tutti era positivo. Si sono aiutati tutti».

Condizione fisica e il ritardo nel precampionato – Il tecnico salentino fa poi il punto sui singoli e sull’impatto dei nuovi acquisti, condizionati da una preparazione estiva incompleta: «Monteiro ha determinate caratteristiche. Dobbiamo essere bravi a saperlo accendere, sa andare anche a 37 all’ora, dobbiamo mandarlo coi tempi giusti. Si sta adattando, è importante come lo è Fatah. Vorrei dare continuità a un sistema, con giocatori in eventuali ruoli. Deve crescere la condizione fisica degli ultimi arrivati, Ilic e Fatah. Quelli che sono partiti all’inizio hanno avuto un ottimo approccio, compreso Maleh, è uscito coi crampi. Ha dimostrato di essere utile. Quello che è mancato nel precampionato sono le partite, ci sono mancate le amichevoli vere, le partite vere, avremmo messo approcci giusti. Siamo arrivati impreparati su questo aspetto».

Mantenere i piedi per terra – Infine, un richiamo all’equilibrio da parte dell’allenatore giallorosso per evitare facili entusiasmi: «Ricordiamoci dopo Venezia, c’era entusiamo esagerato. I sogni piacciono a tutti, qualcuno l’ho avuto. Noi dobbiamo rimanere coi piedi per terra ed essere equilibrati. Già se paragoniamo l’anno scorso stiamo avanti, dobbiamo continuare a migliorare su questa strada. Io non sono ancora contento di quello che ho visto».