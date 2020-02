LECCE – Con l’Atalanta senza Falco, Babacar e Farias. Il brasiliano verso il rientro con il Milan

Antivigilia di ritorno in campo per il Lecce, domenica alle 15 di scena al Via del Mare con l’Atalanta. Mentre si è in attesa di conoscere se i tifosi bergamaschi saranno presenti o no nel settore ospiti (decisione spettante al Consiglio dei Ministri tutt’ora in corso), va avanti il lavoro dei ragazzi di Liverani.

Il gruppo giallorosso è risultato al completo in ogni reparto, fatta eccezione per l’attacco. Ancora in Brasile Farias, hanno infatti lavorato in differenziato anche Falco e Babacar. Tutti elementi che potrebbero tornare a disposizione nel successivo impegno con il Milan. Il senegalese è infatti a parte a scopo precauzionale, il fantasista è in via di recupero mentre il brasiliano dovrebbe tornare nel Salento domenica già condizionato.

Liverani farà comunque le sue scelte domani, dopo la rifinitura mattutina.