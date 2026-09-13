LA CRONACA – Venti minuti super e il Lecce ritrova il sorriso. Tre gol al Monza e tre punti pesanti

Il Lecce torna a segnare ed a vincere, superando per 3-2 il Monza per il secondo successo stagionale in quattro partite. Una vittoria figlia soprattutto dei super venti minuti iniziali, in cui i giallorossi trovano tutti e tre i gol di giornata. La classifica vede così i salentini issarsi a metà della stessa.

Di Francesco torna al 4-3-3 inserendo Siebert in difesa, Maleh in mediana e N’Dri davanti. Per Juric è 3-4-2-1 con il rientro di Varela come terminale offensivo. Il Lecce parte a razzo e dopo due minuti è già vantaggio grazie a Coulibaly che di testa appoggia in gol il corner di Ilic. All’undicesimo è raddoppio giallorosso con Tiago Gabriel, che svetta più alto di tutti su un nuovo angolo di Ilic battendo Thiam. Reazione ospite al diciassettesimo con l’incursione di Robinson su cui per due volte è decisivo Falcone. Monza che trova la marcatura al ventesimo sull’asse dei quinti Birindelli-Mangas, assist del primo per il secondo che appoggia da due passi. Ma il Lecce va forte e al 22′ trova il tris ancora con Coulibaly, che riceve l’assist di Danilo Veiga anticipando tutti sotto porta. Al trentaduesimo Vargas sfiora la rete di testa, alzando di poco il cross di Mangas. Tre giri di lancette e Colpani, su punizione, chiama Falcone alla respinta laterale.

Anche nella ripresa il primo a provarci è il Lecce, al 48′ con Maleh il cui mancino deviato è largo di pochissimo. Ancora l’italo-marocchino al 53′, mancino al volo e palla schiacciata tra le braccia di Thiam. Quattro minuti e Robinson, dal limite dell’area, chiama Falcone alla presa a terra. Dopo una lunga fase priva di emozioni, al 32′ è il neo entrato Cutrone a tentare la conclusione che va dritta sull’esterno della rete. Bella iniziativa di Fatah al 38′, quando il destro a giro dal limite è alto di poco sopra la traversa. Il Monza trova il gol della bandiera a due dal novantesimo quando Falcone sbaglia nel respingere la punizione di Zeballos che si insacca all’incrocio. Il Lecce resiste nel finale e la gara si chiude sul 3-2.

Nel prossimo turno il Lecce sarà ospite del Milan, domenica alle 20.45.

IL TABELLINO

RISULTATI E CLASSIFICA