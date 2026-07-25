LA CRONACA – Stulic e Maleh in gol, Lecce raggiunto all’ultimo dall’Istra

Successo sfiorato per il Lecce nella terza amichevole del precampionato, un incontro combattuto con 2-2 conclusivo con l’NK Istra. I giallorossi soffrono le ripartenze croate nel primo tempo, dopo l’intervallo reagiscono e pagano l’unica ingenuità della ripresa. Comunque un piccolo passo in avanti, soprattutto in fase realizzativa, rispetto alla precedente uscita.

Di Francesco ritrova Danilo Veiga sulla destra del suo 4-3-3, con Stulic terminale offensivo e Pierotti nuovamente mezzala. Il Lecce parte all’attacco con uno Stulic particolarmente attivo. Il serbo è il primo a provarci all’ottavo con un destro da fuori respinto. Al 13′ cross di Gallo per la girata di Stulic, deviazione di Kolic. L’azione prosegue e ancora il numero 9 è lanciato a rete, ma si fa recuperare e la sua conclusione è smorzata.

Al ventiseiesimo N’Dri si accentra ma la sua conclusione è deviata al lato. Grande palla gol per l’Istra alla mezz’ora: Saranic sfrutta l’errore di Siebert, supera Gaspar e di mancino calcia largo di poco. Due minuti e N’Dri, su punizione, coglie l’esterno del palo. Al 35′ gol annullato ai croati per fuorigioco di Albarracin che aveva insaccato dopo respinta di Falcone sul colpo di testa di Jaganjac. Ancora Istra sessanta secondi dopo, Saranic devia bene di sinistro ma il piede di Gaspar e la parte superiore della traversa dicono no. L’NK trova comunque il gol al trentanovesimo: Frederiksen tenta il mancino a giro, Falcone devia sul palo ma la difesa giallorossa è lenta e sulla ribattuta Jaganjac appoggia in rete.

Anche stavolta i giallorossi partono proiettati in avanti ed al quinto è già pari. Laerke crossa per Stulic, atterrato in area. E’ rigore e dagli undici metri il serbo fa centro. Due minuti e ancora Laerke stavolta cerca la conclusione da fuori, mancina e alta sopra la traversa. Al diciannovesimo il Lecce opera anche il sorpasso con il neo entrato Maleh, il cui tap-in mancino si infila all’angolino dopo che il portiere avversario aveva respinto la zampata di Esteban.

Al 26′ Gorter di destro dal limite, conclusione a giro forte ma Paus è attento tra i pali e blocca. Dieci minuti dopo Maleh lancia Esteban, anticipato in extremis dall’estremo avversario. Al quarantesimo l’Istra pareggia con l’unica occasione creata: decisivo l’errore di Penev, che di fatto regala il pallone ad Ahmeti e gli consente di far centro in pallonetto. Risposta leccese due giri di lancette dopo con il mancino da fuori di Kovac, palla larga di pochissimo. E’ 2-2 conclusivo.

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IL TABELLINO

LECCE-NK ISTRA 2-2

RETI: 38′ pt Jaganjac (I), 5′ st rig. Stulic (L), 19′ st Maleh (L), 40′ st Ahmeti (I)

LECCE (4-3-3): Falcone (16′ st Penev) – Veiga (32′ st Kovac), Gaspar (16′ st Tiago Gabriel), Siebert (16′ st Jean), Gallo (16′ st Ndaba) – Pierotti (16′ st Fofana), Ngom (16′ st Gorter), Coulibaly (16′ st Maleh) – N’Dri (32′ st Ubani), Stulic (16′ st Esteban), Onyemachi (1′ st Laerke). A disposizione: Lupo. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

NK Istra: Kolić, Nasraoui (19’ st Miettinen), Šepić (42’ st Ukich), Frederiksen, Albarracin (19’ st Doumbia), Škafar-Zuzić, Kablar, Kumar (32’ st Momoh) Hrvatin (32’ st Kadušić) Šaranić (28’ st Ahmeti), Jaganjac. A disposizione: Paus-Kunšt, Ayuma, Gorican, Bangura, Taraba, Celija. Allenatore: Javier Cabello.

ARBITRO: Michael Steindl (Hofer-Mamusa).