LA CRONACA – Il Lecce pressa ma non lascia il segno, col Verona altro pari interno

Un punto che muove la classifica ma che lascia amaro in bocca per il Lecce, che non riesce ad andare oltre lo 0-0 interno con il Verona. Ai giallorossi resta il colpo in canna in una partita che avrebbero meritato di vincere e forse con più coraggio avrebbero vinto. I punti sul terz’ultimo posto sono momentaneamente quattro.

Di Francesco conferma in blocco il 4-2-3-1 che ha vinto a Firenze. Per Zanetti è 3-5-2 e Harroui inserito a centrocampo. Grande equilibrio nelle battute iniziali della partita, con le squadre che si equivalgono. Il primo a provarci è il Lecce, al sesto con Banda che fa tutto bene tranne il tiro, debole tra le braccia di Montipò. Al 13′ bella azione dei salentini, Berisha arriva al tiro da due passi ma calcia sull’esterno della rete. Lo stesso albanese lancia Morente solo davanti a Montipò dopo due minuti, lo spagnolo è lento e Bradaric recupera deviando in angolo. Il Verona rischia di colpire alla prima opportunità al minuto diciannove con Belghali che approfitta di un liscio di Gaspar calciando forte sull’esterno della rete. Al 24′ Banda rientra sul destro, calcia a giro e il portiere ospite è pronto a deviare in angolo. Quattro minuti dopo destro al volo di Orban da posizione defilata e Falcone che non si fa rispondere. Al 40′ Berisha vede Montipò fuori dai pali e prova a sorprenderlo da centrocampo, ma il portiere recupera e para.

Il Lecce prova a pressare anche nella ripresa, mancando a più riprese della giocata utile nei pressi dell’area avversaria. I giallorossi si rivedono al tiro al 64′, quando Stulic si libera al limite e di mancino volante impegna Montipò che libera di piede. Si rivede l’Hellas quattro minuti dopo con un tocco ravvicinato di Belghali facile preda di Falcone. All’ottantesimo Camarda dalla distanza, Montipò respinge con affanno. Poi c’è l’episodio del rigore concesso al Lecce per fallo di Bella-Kotchap su Camarda: al Var, però, Abisso cambia idea. Più pericoloso Sottil tre minuti più tardi, destro potente respinto da Montipò e sulla ribattuta Camarda chiuso in corner. Nel finale attacchi confusi da entrambe le parti, si chiude così sullo 0-0.

Ora la sosta, alla ripresa trasferta sul campo della Lazio, domenica 23 alle 11.

