LA CRONACA – Il Lecce cala il tris ad una buona Primavera. Stulic, Maleh e Gorter a segno

Vittoria per il Lecce nella quinta amichevole precampionato, un 3-0 contro la propria formazione Primavera. Un buon test davanti a poco meno di un migliaio di tifosi accorsi nonostante il caldo, con la prima squadra rimaneggiata dalle numerose assenze. Ora di nuovo sotto con la preparazione, tra due settimane si fa sul serio con la Coppa Italia.

Di Francesco schiera il 4-3-3 ma ha tanti titolari fuori, da Veiga a Pierotti e N’Dri, così con Stulic davanti ci sono Laeke e Onyemachi. Lecce subito a spingere sull’acceleratore, dopo 90 secondi da Onyemachi a Stulic e girata mancina larga di poco. Grande azione di Vitale al 5′, mancino respinto da Penev e poi Di Pasquale devia in gol, ma in fuorigioco. Ancora Perrone dal limite al nono, palla larga. Al quarto d’ora Lecce in vantaggio grazie a Stulic, che di testa insacca il cross tagliato di Laerke. Minuto venti, da Coulibaly sul secondo palo per Maleh, gran mancino al volo e Fontanarosa ad opporsi di pugno.

Alla mezz’ora Laerke tenta il mancino al volo dal limite, palla alle stelle. Trentaquattresimo e raddoppio della prima squadra grazie ad una prodezza di Maleh, che dai venti metri infila sotto l’incrocio imparabilmente per Fontanarosa. Il portiere dell’Under 20 cinque minuti più tardi è decisivo nell’opporsi alla girata ravvicinata di Onyemachi. Nell’azione seguente anche Ngom ci prova da fuori, para a terra Fontanarosa.

Tre minuti nella ripresa e tiro da fuori di Onyemachi largo ancora di non molto. Ancora Onyemachi vicino al tap-in al settimo, palla larga di poco. Punizione di Milojevic al quarto d’ora, forte ma la barriera respinge. Al 18′ Kovac di destro dal limite, Fontanarosa dice di no. Passano cinque minuti e la prodezza di Lupo su Esposito è vanificata dal fuorigioco.

Terzo gol Lecce nell’azione seguente: Gorter pressa bene, recupera palla e, superato l’ultimo difensore, batte Fontanarosa. Alla mezz’ora sugli sviluppi di un corner Paco Esteban prova la giocata in rovesciata, palla alta sopra la traversa. Il match si chiude quindi sul 3-0.

Il tabellino:

Lecce-Lecce Primavera 3-0

Lecce: Penev (13’ st Lupo), Gaspar © (1’ st Jean), Štulić (1’ st Esteban), Laerke, Gallo (1’ st Ndaba), Coulibaly (1’ st Gorter), Onyemachi, Tiago Gabriel (1’ st Siebert), Ngom (13’ st Ubani), Kovac, Maleh (1’ st Fofana). Allenatore: Eusebio Di Francesco

Lecce Primavera: Fontanarosa, Larsen, Trio (37’ st Danese), El Bouradi (8’ st Milojevic), Palamarchuck (8’ st Dabo), Longo (31’ st Cafasso), Persano (37’ st Candido), Di Pasquale (31’ st Cavalletti), Esposito (31’ st Lerga), Vitale, Perrone (23’ st Skorb). A disposizione: Shala, Bianco, Parisi, Miccoli. Allenatore: Simone Schipa

Marcatori: 15’ pt Štulić, 36’ pt Maleh, 30’ st Gorter

Recupero: 2’ pt – 2’ st

Arbitro: Andrea Guglielmo

Assistenti: Bruno Longo – Giuseppe Sabato