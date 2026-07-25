LECCE – Gli staff completi delle formazioni giovanili (ritorna Chevanton)

C’è il ritorno di Ernesto Javier Chevanton nei quadri tecnici dell’Us Lecce che, poco fa, ha ufficializzato gli staff delle formazioni giovanili.

L’Under 18 sarà allenata da Massimo Manca; lo staff tecnico è completato da Gabriele Calò (vice allenatore e match analyst), Paolo Paladini (preparatore atletico) e Massimo Negro (allenatore dei portieri).

Giovanni Citto dirigerà l‘Under 17; il suo vice è Valentino Camassa; Andrea Aiardi è il collaboratore tecnico e Francesco Garzilli l’allenatore dei portieri.

Per quanto riguarda l’Under 16, in panchina siederà Angelo De Benedictis con Antonio De Pandis vice allenatore, Fabrizio Angelini collaboratore tecnico e Alessandro Progna allenatore dei portieri.

A Paolo Castelluzzo va la direzione tecnica dell’Under 15 con Gabriele Giaffreda vice allenatore, Luca Stifanelli collaboratore tecnico e ancora Progna allenatore dei portieri.

Infine, per l’Under 14, allenatore Gian Maria Stampete con Gianfranco De Rinaldis vice, Andrea Ingusci collaboratore tecnico e Diego Zaccardi allenatore dei portieri. Per ogni categoria, Ernesto Javier Chevanton sarà l’allenatore responsabile del perfezionamento tecnico e Roberto Martella il video analista.