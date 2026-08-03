LECCE – Fissata un’amichevole col Monopoli. Primavera, Trinchera riscatta Flies

Domenica 9 agosto, alle ore 17.30, il Lecce scenderà in campo per un’amichevole contro la S.S. Monopoli 1966, in programma presso il DEGHI Sport Center di San Pietro in Lama. Sarà un ulteriore test nel percorso di preparazione della squadra giallorossa in vista dell’avvio della nuova stagione e dell’esordio in Coppa Italia a Palermo di lunedì 17. L’accesso del pubblico sarà libero, fino a esaurimento della capienza dell’impianto sportivo, come già successo nell’amichevole di sabato contro la Primavera.

Sul fronte mercato, intanto, il direttore sportivo Trinchera ha portato a termine un’altra operazione in entrata per la Primavera, riscattando a titolo definitivo il centrocampista belga Jarne Flies, classe 2007. Il giocatore era arrivato a Lecce nella sessione di mercato invernale, mettendo in mostra una seconda parte di stagione convincente: un gol e tre assist in 14 partite disputate con la maglia giallorossa. Flies arriva ora a titolo definitivo dall’Anderlecht, completando così il proprio passaggio in giallorosso dopo il prestito con opzione dello scorso gennaio.