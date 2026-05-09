LECCE – Di Francesco mastica amaro: «I calci d’inizio della Juve? Preparati in mattinata… Mancata la precisione, non la fortuna»

Nonostante la sconfitta interna per 0-1 contro la Juventus, Eusebio Di Francesco sceglie di guardare il bicchiere mezzo pieno, pur non nascondendo l’amarezza per un approccio che ha complicato i piani tattici sin dai primi istanti. Il tecnico giallorosso ha infatti sottolineato come il gol subito dopo appena 12 secondi sia stato frutto di una disattenzione evitabile, proprio su una situazione di gioco studiata meticolosamente poche ore prima del fischio d’inizio: “Sorrido sul primo gol e sul loro calcio d’inizio perché lo abbiamo analizzato stamattina. Non lo faccio solitamente”, ha ammesso l’allenatore, aggiungendo con un pizzico di stizza che “mi dispiace sul gol perché proprio qui ho preparato tre calci d’inizio della Juventus e cercavo di dare loro attenzione. Ce la siamo tirata”.

Sebbene l’avvio sia stato caratterizzato da troppi contrasti persi e dalla qualità di palleggio dei bianconeri, Di Francesco ha lodato la capacità di reazione dei suoi uomini, che non si sono sfaldati sotto i colpi di un avversario di caratura superiore: “La squadra sta dentro la partita, ha voglia, ha il DNA degli ultimi anni e mi auguro lo porti verso l’obiettivo finale”. Un passaggio fondamentale della gara è stato il cambio d’assetto tattico, con il passaggio alla difesa a cinque e l’inserimento di Jean, una mossa resasi necessaria per arginare le imbucate centrali della formazione di Spalletti: “I cambiamenti li fai quando c’è qualcosa che non va. Ci imbucavano con facilità, non eravamo aggressivi, loro agivano bene tra le linee, ho dato ampiezza e meno possibilità di giocare internamente”.

Nonostante le occasioni capitate sui piedi di Cheddira e N’Dri, al Lecce è mancato il guizzo vincente, una carenza di cinismo che il tecnico attribuisce a limiti tecnici e non alla sfortuna: “Mancata precisione, non fortuna. Ci sono errori tecnici, ricordiamoci che siamo cresciuti e dobbiamo ancora crescere con la palla”. Resta però il forte legame con la tifoseria, che ha salutato la squadra con scroscianti applausi a fine match, riconoscendo l’impegno profuso contro una corazzata: “Il pubblico ci ha sempre sostenuto attraverso i nostri atteggiamenti. Non abbiamo portato punti contro le grandi, ma ci è mancato sempre quel pizzico per concretizzare quelle opportunità”. Ora lo sguardo è rivolto alle prossime sfide, con la consapevolezza che il livello tecnico degli avversari sarà diverso, ma l’atteggiamento dovrà rimanere lo stesso visto contro la “Vecchia Signora”.