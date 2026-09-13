LECCE – Coulibaly monumentale e Ilic ispirato: il Monza si arrende al Via del Mare. Le pagelle

LE PAGELLE DI LECCE-MONZA

Falcone 5,5: Salva due volte su Robinson e Varela al 17′, è rassicurante tra i pali sino al minuto 89 quando un cattivo rimbalzo del pallone (a testimonianza che il nuovo terreno di gioco lascia un bel po’ a desiderare) lo beffa per quella che è la più classica delle “papere” per un portiere. Per fortuna non decisiva: ma quante volte lo è stato lui?

Veiga 6: Un buco sul gol di Varela compensato dall’assist per il terzo gol di Coulibaly. Prestazione altalenante: buona sul lato corsa, meno sull’applicazione difensiva.

Siebert 6: Non precisissimo in alcune fasi ma comunque sempre sul pezzo. Deve però migliorare – e tanto – nella prima impostazione del gioco, che oggi è carente.

Tiago Gabriel 7: L’inzuccata che vale il raddoppio è pesante come anche tanti interventi risolutivi. Non è mancato qualche buco ma ha assicurato continuità di rendimento sino alla fine. Già eguagliato dopo quattro giornate il suo record di gol dello scorso anno (due ma in 37 partite).

Gallo 6,5: La disattenzione sul primo gol del Monza, quando si fa sorprendere alle spalle da Birindelli (ma in questo caso anche i suoi colleghi di fascia, dov’erano?) è stata ampiamente cancellata da una prova caparbia, soprattutto in fase difensiva, risultando decisivo in più occasioni. Sufficiente anche l’apporto in fase di costruzione.

Coulibaly 7,5: L’uomo partita: insacca di testa dopo due minuti, è un rapace al 21′ sotto porta a raccogliere l’assist di Veiga (dopo aver fallito un clamoroso tap in da due passi, pochi secondi prima). Utilissimo non solo nelle grandi cose, ma anche nelle piccole, come il saper gestire il pallone nella zona calda del campo, il saper spendere i falli o anche nel guadagnarsi punizioni a favore. Festeggiamenti doppi per la sua prima doppietta in carriera, pesantissima per la storia del match.

Ilic 7: Oltre ai due assist, assicura gamba e geometrie fino a quando la condizione fisica regge. Serviva come il pane qualcuno che sapesse disegnare traiettorie insidiose sui calci da fermo.

(66′ Ngom) 6: Buon impatto alla gara con due o tre azioni monzesi sventate da suoi interventi. Meno bene quando c’è da suggerire in verticale.

Maleh 6,5: Parte titolare e dà ordine alla manovra, provando anche a costruire qualcosa di buono sulla trequarti. Ripaga la fiducia del mister e si candida – a pieno titolo – per una maglia da titolare, essendo uno dei migliori sia per corsa, sia per intelligenza, sia per tecnica.

(85′ Kaba) sv

N’Dri 5,5: Soffre sulla sua fascia di competenza in fase difensiva, lasciando sin troppo spazio agli avversari. Non tanto meglio in zona d’attacco.

(46′ Pierotti) 6: Dà più equilibrio sulla fascia destra, nel primo tempo terreno di conquista dei brianzoli. Oggi più utile in contenimento che in fase offensiva.

Stulic 5: Il solito registro: non va mai al tiro in porta ma nemmeno riesce a proteggere la maggior parte dei palloni che riceve, quasi tutti spalle alla porta. Spiace continuare a sottolineare le sue prove deludenti ma, sinora, le sue chanche se l’è giocate male.

(74′ Esteban) 6,5: In 20 minuti corre, lotta su ogni pallone, entra duro su un avversario (in maniera anche scomposta), fa salire la squadra e si guadagna gli applausi del Via del Mare. Buon esordio, è lo spirito giusto.

Monteiro 5,5: Indolente, impacciato, pasticcione, svogliato. Non è stata una buona prova quella dello svizzero, né in fase d’attacco (dove non trova mai il tiro o lo spunto per il cross), né in difesa (dove lascia spesso abbandonati i suoi colleghi di fascia). Così non va.

(74′ Fatah) 6: Dà più dinamismo rispetto a Monteiro e cerca anche il tiro in porta a giro, mal calibrato. Utile anche in difesa nei minuti finali.

All. Di Francesco 6,5: La squadra, oggi, entra in campo finalmente con un piglio diverso, contrariamente a quanto fatto vedere sinora. E questo è già un buon punto di partenza. Poi, in aggiunta, arrivano due gol in dieci minuti, anche grazie alle belle statuine della difesa del Monza. Ngom, Pierotti e Gaspar si accomodano in panchina per Siebert, Maleh e N’Dri: sembrano delle scelte sensate. Due corner di Ilic e due gol di testa, 2-0 in dieci minuti. I punti deboli, però, restano due: N’Dri sulla destra (che copre poco e male) e Stulic in attacco che non tiene un pallone. Falcone due volte e Gallo negano il gol dell’1-2 al Monza ma un buco sulla sinistra permette a Birindelli di mettere dentro il pallone che Mangas appoggia facilmente in porta. Entrambe le difese adesso ballano, i reparti mediani fanno poco filtro, Coulibaly fallisce il 3-1 che poi arriva pochi secondi dopo. Nonostante il doppio vantaggio, il Lecce non appare tranquillo in possesso palla e subisce ancora qualcosa, ma si va al riposo sul 3-1. In fase di palleggio non si contano le imprecisioni. L’ingresso di Pierotti riequilibra un po’ la squadra, quantomeno per assicurarsi più copertura sul lato destro, non offerta da N’Dri nel primo tempo. Il Lecce prova a gestire palla ma non è nella sua natura, anche perché non ha grandi palleggiatori soprattutto in mezzo al campo. In avanti si perdono troppi palloni, in generale la squadra arretra un po’ il raggio d’azione e l’ingresso di Esteban per Stulic assicura più lotta in avanti e qualche pallone pesante in più difeso. Il 2-3 del Monza è abbastanza casuale, perché arriva da un raro errore di Falcone. Nei minuti finali il Lecce soffre un po’ più del dovuto ma entra in porto coi tre punti che sono fondamentali due volte, sia perché cancellano le brutte prove con Roma e Cagliari, sia perché ottenuti contro un avversario diretto. A Milano, ora, col cuore più leggero ma guai a partire battuti.