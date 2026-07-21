LECCE – Caso Banda: ancora assente dal ritiro, il club valuta provvedimenti

Tegola in casa U.S. Lecce e clima di tensione attorno alla figura di Lameck Banda. Attraverso una nota ufficiale, la società salentina ha comunicato che l’esterno d’attacco zambiano non è ancora riuscito a mettersi a disposizione di mister Eusebio Di Francesco per la preparazione estiva.

Iscritto regolarmente nella lista dei convocati per la ripresa delle attività sportive, il classe 2001 ha contattato la dirigenza nella giornata odierna adducendo l’ulteriore protrarsi di problematiche di natura burocratica e logistica che gli starebbero impedendo il rientro sul suolo italiano.

La società di via Costadura, tuttavia, ha deciso di non far passare sotto silenzio il ritardo del proprio tesserato, assumendo una posizione rigida e preannunciando possibili contromisure.

“L’U.S. Lecce opererà gli opportuni approfondimenti in ordine alle circostanze addotte dal calciatore, riservandosi eventuali iniziative, anche sul piano disciplinare, che siano volte al corretto adempimento degli obblighi contrattuali inerenti il rapporto lavorativo avente termine il 30 giugno 2027“.

La presa di posizione del club evidenzia la volontà di far rispettare rigorosamente le regole interne e gli impegni presi. Nei prossimi giorni la società verificherà l’effettiva veridicità degli intralci burocratici segnalati dall’entourage dell’ala per poi decidere se far scattare o meno sanzioni o multe a carico del giocatore, forse distratto da alcune voci di mercato che lo riguardano e forse convinto che l’andare allo scontro con la società sia, per lui, la soluzione migliore.