LECCE – Altri due congedi: ai saluti Alex Sala e Marco Delle Monache

Stefano Trinchera prosegue nella campagna di sfoltimento della rosa del Lecce prima di aggiungervi eventuali – più che necessari – nuovi innesti.

Nell’ordine, lasciano Lecce Marco Delle Monache e Alex Sala. Il primo per andare al Pineto in Serie C, mentre il secondo ritorna in Spagna all’RCD Mallorca, in Seconda Divisione.

Delle Monache è stato ceduto a titolo temporaneo con opzione e percentuale sulla futura rivendita. Il classe 2005, che conta anche diverse presenze nelle nazionali giovanili, arrivò a Lecce nel 2024/25 dopo aver già esordito nel mondo dei professionisti giocando la Serie C col Pescara e col Vicenza e la Serie B con la Sampdoria. Con la Primavera giallorossa di Scurto disputò un signor campionato, fatto di 32gettoni, sei reti e sette assist, formando una bella coppia gol con Sandro Bertolucci, centravanti francese, autore di 12 gol in quella stagione, solo in campionato. L’anno scorso, Delle Monache, fu nuovamente girato in prestito in Serie C, stavolta al Potenza, ma l’esperienza lucana si è chiusa con solamente 12 presenze ufficiali nelle varie competizioni e zero gol.

Per Sala è dunque già terminata l’avventura in Salento dopo una sola stagione. Lo spagnolo è stato ceduto a titolo temporaneo con opzione ed obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni (si ripete l’uso dell’aggettivo “determinate”, senza specificare quali, ndr). Ingaggiato dal Cordoba a fine agosto dello scorso anno, blindato con un triennale e con un’opzione per altri due anni, Sala non ha mai strappato la fiducia del suo tecnico, che lo ha utilizzato col contagocce, solo nove volte in campionato e solo due da titolare (contro Atalanta e Cagliari a inizio torneo).

Quindi: via Ramadani, uno dei senatori delle ultime stagioni, ma anche Marchwinski e Sala, due delle scommesse – di certo non ingaggiate a poco prezzo – azzardate dal duo Corvino-Trinchera nel recentissimo passato.

Intanto, questo pomeriggio si gioca la seconda delle quattro amichevoli previste per il ritiro pre-campionato. L’avversario di oggi sarà la Politehnica Timosoara: fischio d’inizio alle 17.30 sul terreno del Krauterdorfstadion a Sochau. Il programma dei test pre-campionato poi si concluderà con le amichevoli contro NK Istra (sabato 25 alle 16) e contro NK Bistrica (mercoledì 29 alle 17.30), sempre a Sochau.