PROMOZIONE – Tampone positivo tra le file del Taurisano, salta la sfida contro il Locortondo

Domani il Lecce torna in campo in trasferta, andando in scena al San Vito-Marulla di Cosenza. Sfida ostica che mister Eugenio Corini ha presentato quest’oggi in conferenza stampa. Il tecnico ha esordito parlando della condizione di alcuni dei suoi elementi: “Zuta è uscito malconcio dalla gara con la Cremonese. Non è al top, ma abbiamo…