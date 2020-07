OTRANTO – Dopo l’ampliamento societario, arriva l’ufficialità del nuovo mister

Nei giorni scorsi il sodalizio idruntino del presidente Giovanni Mazzeo, aveva ufficializzato la fusione con l’Fc De Cagna, del presidente Giuseppe De Cagna. Nella giornata di ieri è invece arrivata la nomina del nuovo tecnico, che risponde al nome dell’ex Taurisano Andrea Manco, che al fotofinish ha battuto la concorrenza di mister Portaluri.

Questa la nota ufficiale della neonata società: “Dopo la notizia dei giorni scorsi circa la nuova società, ecco anche la notizia che tutti i tifosi attendevano circa la guida tecnica della squadra. Quest’ anno al timone di comando ci sarà il giovane e talentuoso Andrea Manco, classe 77 e salentino doc.

Lunghissima la sua carriera da calciatore svoltasi per lo più tra Lega pro (ex C2) e serie D, sia nei confini regionali (Nardò, Tricase, Martina, Taurisano e Brindisi) e sia fuori regione (Melfi, Latina…).

Da allenatore, inizia da collaboratore di mister Ciullo a Brindisi e Martina, per poi lanciarsi da solo e vanta una brillante stagione ad Aradeo e due esaltanti promozioni a Taurisano, lo scorso anno per buona parte della stagione con la De Cagna Scorrano in Promozione.

Al mister Manco va il nostro in bocca al lupo ed auguriamo un buon lavoro”.