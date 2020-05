CALCIO – Gravina (Figc): “Possiamo guardare al futuro con maggiore fiducia”. Cinque i punti fondamentali nel Decreto Rilancio

“Possiamo guardare al futuro con maggiore fiducia”. Così il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, a commento dei provvedimenti governativi ufficializzati ieri dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel Decreto Rilancio.

Cinque i punti che riguardano direttamente il mondo del calcio: 1. l’ulteriore rinvio dei pagamenti contributivi e fiscali al mese di settembre; 2. la sospensione dei canoni di locazione e dei diritti di superficie per gli impianti sportivi, anche di Serie A; 3. il riconoscimento della Cassa Integrazione per i contratti dei lavoratori sportivi sino ad un massimo di 50mila euro lordi; 4. l’istituzione del Fondo Salva Sport finanziato da una quota percentuale delle scommesse sportive; 5. l’abbreviazione dei gradi e dei tempi della giustizia sportiva (si andrà direttamente al Collegio di Garanzia dello Sport e successivamente al Tar e al Consiglio di Stato) in caso di contenziosi generato dall’adozione di provvedimenti in deroga a quelli ordinari sulla determinazione delle classifiche 2019-20 in caso di interruzione e sulla determinazione degli organici per la prossima stagione”.

“Il calcio italiano – si legge nella nota Figc firmata dal presidente Gravina – sta pagando un costo altissimo a causa del Coronavirus, ma grazie al lavoro svolto di concreto con le istituzioni, confidando in una graduale ripresa, stiamo gettando le basi per impedire che diventi un’emorragia insanabile”.