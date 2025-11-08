TERZA CATEGORIA – Lecce e Maglie: il Giudice sportivo, gare del 02.11.2025
Dopo la terza giornata di campionato in Terza Categoria delegazione di Lecce, il Giudice sportivo ha squalificato per una giornata i calciatori Aliou Der (Club Salento Lecce) e Gabriele Pagano (Soccer Guagnano).
Nel girone Maglie, un turno di squalifica per Matteo Trazza (Gioventù Calcio Muro). Inibizione sino al 13 novembre per il dirigente Alessio Vantaggiato (Virtus Neviano); ammenda di 100 euro per il Lorenzo Mariano Scorrano (lancio di sei bombe carta da parte di propri sostenitori).