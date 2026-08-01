NARDÒ – Panchina granata, arriva Mauro Chianese: “Una piazza che ho sempre ammirato”

Il Nardò Calcio ha un nuovo allenatore: è Mauro Chianese, salernitano, classe 1973, che siederà sulla panchina granata nella prossima stagione. Tecnico di lunga esperienza, Chianese ha mosso i primi passi in panchina nel 2008, guidando il settore giovanile della Cavese, per poi costruire un percorso articolato in diverse piazze del calcio italiano: Aversa Normanna, Portici, Savoia, Brindisi, Chieti e L’Aquila sono le tappe principali di un curriculum in cui il tecnico campano ha sempre puntato su serietà, competenza e capacità di gestione del gruppo.

Queste le prime parole del neo allenatore del Nardò: “Ringrazio la proprietà per l’opportunità concessami. Ho percepito subito di essere arrivato in una grande famiglia e ho rinunciato a diverse offerte pur di venire ad allenare in una piazza che ho sempre ammirato. Sono molto carico per questa opportunità e metterò a disposizione tutta la mia professionalità e la voglia di far bene, sia per recuperare il ritardo di preparazione e farci trovare pronti, sia per dare un segnale forte attraverso il lavoro. Il Nardò Calcio è un patrimonio calcistico non solo della città. Darò tutto me stesso per la maglia, per la città e per il suo curriculum sportivo”.

La società ha accompagnato l’annuncio sottolineando come la scelta del nuovo tecnico vada nella direzione di restituire entusiasmo, solidità e identità alla squadra, nel segno dei valori che da sempre caratterizzano l’ambiente granata. Il club ha infine invitato tifosi e sostenitori a stringersi attorno alla squadra e al nuovo allenatore, in vista di una stagione all’insegna di orgoglio e ambizione.