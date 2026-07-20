SERIE D/H – Mercato: tutte le ufficialità di Brindisi, Fasano, Martina, Nardò e Virtus Francavilla

(aggiornato al 20.07.2026 h 13)

NOTA: Nella voce dei calciatori, la prima lettera indica il ruolo (P portiere, D difensore, ecc.), poi ci sono le due cifre dell’anno di nascita, infine R per riconfermato o N per nuovo. Le notizie sono state riprese dai rispettivi profili social ufficiali. Per invio notizie e comunicati: redazione@salentosport.net o in chat nei nostri profili Facebook o Instagram.

BRINDISI

Staff: Gilberto Niccoli (direttore generale, N), Gianluigi Ancona (segretario generale, N), Marco Guida (resp. settore giovanile, N), Piersilvio Dragone (responsabile scouting, N), Francesco Latartara (allenatore Juniores, N), Luciano Giglio (vice allenatore Juniores, N), Marzio Cretì (preparatore atletico Juniores, N), Giovanni Puglia (preparatore portieri Juniores, N), Raffaele Demitri (team manager Juniores, N), Ivan Termite (responsabile area tecnica portieri, N)

Ufficialità: Endri Zenelaj (C, 03, N), Ewan Urain (A, 00, N), Samuele Gori (C, 07, R), Cristiano Carpineti (D, 06, R), Juan Alberto Sanchez Salas ‘Juanito’ (A, 93, R), Valentin Barbero (A, 00, N), Kevin Sanchez Santa (C, 06, R), Sebastian Elefante (D, 04, N), Antonio Caputo (A, 91, R), Roberto De Angelis (D, 01, N)

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FASANO

La vecchia società ha rimesso a disposizione le proprie quote. Il 6 luglio l’Amministrazione comunale ha comunicato di aver ricevuto una proposta di acquisto del Fasano calcio da parte dei signori Andrea Godono e Tiziano Sibilio, rispettivamente futuro amministratore delegato e presidente della costituenda società AT Faso s.r.l.. Il 17 luglio la Covisod ha dato parere negativo sull’iscrizione del Fasano in Serie D. L’eventuale ricorso del club sarà rigiudicato entro il 23 luglio.

Staff: Francesco Montervino (direttore generale e responsabile dell’area tecnica, N), Antonio Rogazzo (allenatore, N); Antonio Morea (vice allenatore, N), Sergio Musa (preparatore atletico, R), Mario Pietosi (preparatore dei portieri, N), Francesco Festa (match analyst, N)

Ufficialità:

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MARTINA

Staff: Giuseppe Laterza (allenatore, R)

Ufficialità: Michele Silvestro (A, 99, R), Nicolas Cruz (a, 03, N), Ignazio Battista (A, 1997, N)

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NARDÒ

Staff:

Ufficialità:

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VIRTUS FRANCAVILLA

Staff: Samuele Calia (segretario generale e team manager, N), Bruno Trocini (allenatore, N), Luciano Montesardi (allenatore Juniores, N), Sergio Lippolis (direttore commerciale, N), Mariana Cinefra (responsabile marketing, N)

Ufficialità: Antonio Orefice (A, 00, N), Fernando Coniglio (A, 91, N), Francesco Russo (C, 96, N), Giuseppe Visconti (C, 01, N), Fabio Parisi (D, 08, N), Mattia Latagliata (C, 05, R), Marco Calderoni (D, 89, N), Matteo Ahmetaj (A, 02, R), Marco Luis Biagiotti (C, 08, N), Federico Chiatante (D, 04, N), Domenico Mungo (C, 93, N)