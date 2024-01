CASARANO – Pareggio a reti inviolate con la Gelbison. Tutto invariato nella parte alta della classifica

Il Casarano perde l’occasione di rosicchiare punti importanti all’Altamura, non riuscendo a sbloccare il risultato nella gara casalinga con la Gelbison.

Prima frazione di gara avara di emozioni. Pochissime le conclusioni in porta. Il gioco si concentra soprattutto a centrocampo. Le due compagini, ben messe in campo dai rispettivi tecnici, si neutralizzano a vicenda. Al 2’ Citro ci prova dal limite, ma senza impensierire Milan. Al 33’ Citro entra in area e calcia in porta, ma la sua conclusione viene murata dalla difesa. Al 36’ sugli sviluppi di un calcio di punizione, Perez ci prova di testa, con la sfera che finisce di pochissimo sopra la traversa. Al 44’ la Gelbison prova a beffare il Casarano. Botta di potenza di De Pasquale dal limite, provvidenzialmente respinta dalla retroguardia rossoazzurra. Sullo scadere del minuto di recupero concesso dal direttore di gara, Perez prolunga di testa in area per Vona che non ci arriva per un soffio.

Si va negli spogliatoi con il risultato inchiodato sullo 0-0.

La seconda frazione di gara si apre con un tiro di Gambino che termina direttamente in curva. Al 57’ bella giocata tra Gambino e Pedalino, con quest’ultimo che cerca di sorprendere Milan, ma è bravo Tazza a deviare in angolo. Al 65’ è ancora Citro a provarci, ma il suo tiro non è certo irresistibile. Al 75’ Rajkovic non arriva sul pallone servito da Gambino a pochi centimetri dalla linea di porta. Poi non succede più nulla. La Gelbison torna in Campania con un punto prezioso. Il Casarano, dal canto suo, limita i danni, visti i concomitanti pareggi di Altamura, Nardò e Martina, ma resta l’amaro in bocca per non aver approfittato appieno del turno casalingo. E domenica prossima si va a far visita alla Fidelis Andria.

—-

IL TABELLINO

Casarano, Stadio “G. Capozza”

domenica 14 gennaio 2024, ore 14.30

Serie D/H 2023/24, giornata 19

CASARANO-GELBISON 0-0

RETI: –

CASARANO (4-3-3): Carotenuto; Pedalino, Celli, Vona, Giannini; Gambino (83’ Parisi), Cerutti, Emmanouil (66 Marconato); Citro (71’ Falcone), Perez (62’ Rajkovic), Corvino (50’ Gjonaj). A disp.: Pucci, Nunez, Versienti, D’Alena. All. Laterza.

GELBISON (4-4-2): Milan; Tazza, Fontana, De Pace (78’ Sall), Ferrante G, Ferrante D, Manzo, De Pasquale (64’ Lollo), Siculella (81’ Casiello) ; Croce (88’ Dellino), Rodriguez (56’ Bubas). A disp.: Cervellera, Rodrigues, Gagliardi, Muratori. All. Erra.

ARBITRO: Davide Cerea della sezione di Bergamo. Assistenti: Cristiano Annoni della sezione di Como e Fabio Cattaneo della sezione di Mona.

NOTE: Cielo coperto. Temperatura: 11 gradi. Ammoniti: Cerutti (C). Espulsi: -. Recupero: 1’ pt; 6’ st.

