TARANTO – Gli ionici vanno in vantaggio al ‘Veneziani’, ma poi crollano nel secondo tempo: dilaga il Monopoli

Il Taranto perde la sua prima gara di campionato a Monopoli. A sorridere è l’ex tecnico Laterza che rifila un netto 4 a 1 alla sua vecchia squadra. Gli ionici passano in vantaggio con Guida ma poi crollano sotto i colpi di Starita, Simeri e Fornasier.

LA CRONACA: Le due squadre si studiano e non si rendono mai pericolose in apertura di gara. Al 21′ arriva l’episodio che sblocca il match: Guida lancia Romano che viene atterrato da dietro in area e l’arbitro decreta la massima punizione. Sul dischetto ci va lo stesso Guida che non sbaglia e porta in vantaggio il Taranto. I padroni di casa rispondono subito al 23′ con una girata di Simeri, sfera debole che viene neutralizzata tranquillamente da Russo. I rossoblù provano a sfruttare le ripartenze ma gli ultimi passaggi non si concludono e le azioni svaniscono. Al 33′ arriva il pareggio del Monopoli: Simeri prova a girarsi in rovesciata dopo un cross dall’out di destra, la palla rimane in area e finisce tra i piedi di Starita che non ci pensa due volte e con una botta violenta pareggia i conti. Il Taranto reagisce e va vicino al nuovo vantaggio, al 44′ Romano pennella una punizione in area, Antonini tenta la girata al volo e palla che termina di un soffio fuori. La prima parte di gara si chiude dopo due minuti di recupero.

La prima azione degna di nota del secondo tempo arriva al 58′, il sinistro di Guida termina fuori. Rossoblù che si fanno pericolosi al 62′ con un calcio di punizione dall’out di sinistra, la palla viene deviata da un calciatore del Monopoli che per poco non sigla un autogol. Al 73′ il Monopoli passa in vantaggio: l’arbitro decreta un rigore molto discutibile ai danni di Provenzano che fa di tutto per evitare il contatto. Dal dischetto va Simeri che non sbaglia e porta avanti i biancoverdi. Al 76′ c’è un altro rigore per il Monopoli per un fallo di Russo ai danni di Starita. Il penalty lo batte ancora Simeri che questa volta si fa ipnotizzare da Russo che poi manderà in corner il tap-in. Dal susseguente corner i padroni di casa siglano la terza rete con un colpo di testa di Fornasier. Il Taranto prova a reagire e all’83’ Infantino colpisce l’incrocio dei pali dopo un tiro di destro al volo. Il Monopoli punge ancora e lo fa in ripartenza con Starita abile a sfruttare gli spazi creati dai rossoblù per il poker finale. La contesa si chiude con un passivo forse pesante per il Taranto che aveva giocato a viso aperto la gara fino al 70′. Per i rossoblù il prossimo impegno sarà in casa con il Catanzaro.

—

IL TABELLINO

Monopoli, stadio “Simone Veneziani”

domenica 4 settembre 2022 – ore 20:30

Serie C/C 2022/23 – giornata 1

MONOPOLI-TARANTO 4-1

RETI: 21′ Guida (T), 33′, 90+2′ Starita (M), 73′ rig. Simeri (M), 77′ Fornasier (M)

MONOPOLI (4-4-2): Vettorel – Viteritti, Bizzotto, Fornasier, Falbo (85′ De Santis) – Rolando (58′ Manzari), Piccinni, Vassallo (81′ Hamlili), Starita – Montini (58′ Fella), Simeri (85′ De Risio). A disp.: Avogadri, Iurino, Corti, Piarulli, Cristalli, Cirrottola. All.: Giuseppe Laterza

TARANTO (3-5-2): Russo – Manetta, Antonini, Granata – Romano (68′ Mastromonaco), Labriola (65′ Mazza), Provenzano, De Maria (93′ D’Egidio) – Guida (93′ Maiorino) – Tommasini, Panattoni (81′ Infantino). A disp.: Loliva, Martorel, Evangelisti, Vona, Brandi. All.: Nello Di Costanzo

ARBITRO: Alessandro Di Graci di Como (Bocca-Bonomo. IV: Gigliotti)

NOTE: Ammoniti: Falbo (M), Romano (T), Provenzano (T), Simeri (M), Manetta (T), Russo (T). Al 76′ Simeri (M) sbaglia un rigore.

