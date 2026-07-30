SERIE C/C – Il calendario completo 2026/27
SERIE C/C – Il calendario completo 2026/27
1ª GIORNATA (23.08.2026 – 03.01.2027): Altamura-Monopoli, A. Cerignola-Cosenza, Bari-Cavese, Casertana-Barletta, Catania-Inter U23, Crotone-Foggia, Giugliano-Scafatese, Picerno-Savoia, Potenza-Casarano, Salernitana-Sorrento.
2ª GIORNATA (30.08.2026 – 10.01.2027): Barletta-Bari, Casarano-Giugliano, Cavese-A. Cerignola, Cosenza-Potenza, Foggia-Salernitana, Inter U23-Altamura, Monopoli-Catania, Savoia-Casertana, Scafatese-Picerno, Sorrento-Crotone.
3ª GIORNATA (06.09.2026 – 17.01.2027): Altamura-Savoia, Bari-Casarano, Casertana-Scafatese, Catania-Cosenza, Crotone-Barletta, Foggia-A. Cerignola, Giugliano-Sorrento, Picerno-Inter U23, Potenza-Monopoli, Salernitana-Cavese.
4ª GIORNATA (13.09.2026 – 24.01.2027): Altamura-Bari, A. Cerignola-Giugliano, Casarano-Barletta, Catania-Scafatese, Cosenza-Cavese, Inter U23-Casertama, Monopoli-Foggia, Salernitana-Potenza, Savoia-Crotone, Sorrento-Picerno.
5ª GIORNATA (16.09.2026 – 31.01.2027): Bari-Potenza, Barletta-Salernitana, Casarano-A. Cerignola, Casertana-Altamura, Cavese-Sorrento, Crotone-Inter U23, Foggia-Savoia, Giugliano-Cosenza, Picerno-Catania, Scafatese-Monopoli.
6ª GIORNATA (20.09.2026 – 07.02.2027): Altamura-Picerno, A. Cerignola-Caertana, Catania-Barletta, Cosenza-Scafatese, Inter U23-Foggia, Monopoli-Crotone, Potenza-Cavese, Salernitana-Giugliano, Savoia-Casarano, Sorrento-Bari.
7ª GIORNATA (27.09.2026 – 10.02.2027): Bari-Cosenza, Barletta-Potenza, Casarano-Monopoli, Casertana-Catania, Cavese-Savoia, Crotone-Salernitana, Foggia-Sorrento, Giugliano-Inter U23, Picerno-A. Cerignola, Scafatese-Altamura.
8ª GIORNATA (04.10.2026 – 14.02.2027): A. Cerignola-Altamura, Catania-Crotone, Cavese-Casertana, Cosenza-Foggia, Giugliano-Barletta, Inter U23-Scafatese, Monopoli-Savoia, Potenza-Picerno, Salernitana-Bari, Sorrento-Casarano.
9ª GIORNATA (11.10.2026 – 21.02.2027): Altamura-Catania, Bari-Giugliano, Barletta-Cavese, Casarano-Salernitana, Casertana-Monopoli, Crotone-A. Cerignola, Foggia-Potenza, Picerno-Cosenza, Savoia-Inter U23, Scafatese-Sorrento.
10ª GIORNATA (18.10.2026 – 28.02.2027): A. Cerignola-Savoia, Bari-Crotone, Barletta-Picerno, Cavese-Casarano, Cosenza-Altamura, Giugliano-Foggia, Inter U23-Monopoli, Potenza-Catania, Salernitana-Scafatese, Sorrento-Casertana.
11ª GIORNATA (25.10.2026 – 03.03.2027): Altamura-Potenza, Casertana-Bari, Catania-Giugliano, Crotone-Casarano, Foggia-Cavese, Inter U23-Sorrento, Monopoli-A. Cerignola, Picerno-Salernitana, Savoia-Cosenza, Scafatese-Barletta.
12ª GIORNATA (01.11.2026 – 07.03.2027): A. Cerignola-Catania, Bari-Scafatese, Barletta-Monopoli, Casarano-Foggia, Cavese-Picerno, Cosenza-Inter U23, Giugliano-Casertana, Potenza-Crotone, Salernitana-Savoia, Sorrento-Altamura.
13ª GIORNATA (08.11.2026 – 14.03.2027): Altamura-Cavese, Casertana-Casarano, Catania-Sorrento, Crotone-Giugliano, Foggia-Barletta, Inter U23-Salernitana, Monopoli-Cosenza, Picerno-Bari, Savoia-Potenza, Scafatese-A. Cerignola.
14ª GIORNATA (15.11.2026 – 21.03.2027): A. Cerignola-Inter U23, Bari-Foggia, Barletta-Altamura, Casarano-Picerno, Cavese-Crotone, Cosenza-Casertana, Giugliano-Savoia, Potenza-Scafatese, Salernitana-Catania, Sorrento-Monopoli.
15ª GIORNATA (22.11.2026 – 27.03.2027): Altamura-Casarano, A. Cerignola-Barletta, Casertana-Salernitana, Catania-Bari, Crotone-Cosenza, Inter U23-Potenza, Monopoli-Cavese, Picerno-Giugliano, Savoia-Sorrento, Scafatese-Foggia.
16ª GIORNATA (29.11.2026 – 04.04.2027): Bari-Savoia, Barletta-Inter U23, Casarano-Catania, Cavese-Scafatese, Crotone-Picerno, Foggia-Casertana, Giugliano-Altamura, Potenza-A. Cerignola, Salernitana-Monopoli, Sorrento-Cosenza.
17ª GIORNATA (06.12.2026 – 11.04.2027): Altamura-Crotone, A. Cerignola-Sorrento, Casertana-Potenza, Catania-Cavese, Cosenza-Salernitana, Inter U23-Bari, Monopoli-Giugliano, Picerno-Foggia, Savoia-Barletta, Scafatese-Casarano.
18ª GIORNATA (13.12.2026 – 18.04.2027): Bari-Monopoli, Barletta-Sorrento, Casarano-Cosenza, Cavese-Inter U23, Crotone-Scafatese, Foggia-Altamura, Picerno-Casertana, Potenza-Giugliano, Salernitana-A. Cerignola, Savoia-Catania.
19ª GIORNATA (20.12.2026 – 25.04.2027): Altamura-Salernitana, A. Cerignola-Bari, Casertana-Crotone, Catania-Foggia, Cosenza-Barletta, Giugliano-Cavese, Inter U23-Casarano, Monopoli-Picerno, Scafatese-Savoia, Sorrento-Potenza.