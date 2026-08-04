CASARANO – Ultime mosse di mercato e il punto di Di Bari: “Ritiro di qualità, bene i nuovi. A Bari sarà emozionante”

Continua con precisione chirurgica il lavoro di Fulvio Navone e Antonio Obbiettivo (direttore generale e responsabile dell’area tecnica) nel rinforzare la struttura del Casarano Calcio 2026/27. Dopo aver ufficializzato gli arrivi di Alessandro Farroni, portiere classe 1997 reduce dall’esperienza al Siracusa; di Borna Knezovic, centrocampista croato classe 2005 acquisito dal Sassuolo dopo le esperienze con Salernitana e Trapani, e di Antoine N’Diaye, centrocampista canadese classe 2006 arrivato in prestito dal Bologna, oltre alle cessioni a titolo definitivo di Flavio Di Dio alla Folgore Caratese, di Ismael Cajazzo al Mantova, di Salvatore Cerbone all’Hellas Verona e di Milos Milicevic alla Sarnese, e all’arrivo a titolo definitivo dalla Lazio dell’attaccante esterno classe 2006 Cristian Cuzzarella, il Casarano ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo di Matteo Bachini al Livorno e di Vincenzo Millico al Desenzano, sempre a titolo definitivo.

In entrata, sempre a titolo definitivo, arriva dal Lecco il centrocampista Niccolò Zanellato, classe 1998, cresciuto nel settore giovanile del Milan, dove esordì anche in Europa League nel preliminare 2017/18 sotto la guida di Vincenzo Montella. Nel suo percorso figurano il Crotone in Serie A, con una rete siglata a San Siro contro l’Inter, e successive esperienze tra B e C sempre con i calabresi, oltre alla Spal in cadetteria. Nella stagione 2023/24 ha giocato mezzo campionato a Catania prima di tornare al Crotone, per poi trasferirsi al Lecco nel febbraio 2025, dove ha totalizzato 50 presenze e un gol in due stagioni.

Sulla prima fase del ritiro è intervenuto mister Di Bari: “Sono stati giorni intensi, ma posso ritenermi soddisfatto perché abbiamo svolto un gran ritiro di qualità e ciò grazie alla disponibilità dei ragazzi. Devo ammettere che, aver conservato gran parte dell’ossatura della squadra della scorsa stagione, quindi una rosa già definita, ha facilitato non poco il lavoro tattico, non trascurando il fatto che ha aiutato i nuovi a integrarsi bene, sia in gruppo, ma soprattutto a livello di principi. Ne consegue che sono soddisfatto dei nuovi innesti che sono giovani: in loro ho visto molto entusiasmo e voglia di dimostrare di poter essere di aiuto alla nostra causa”.

Sul match di Coppa Italia contro il “suo” Bari, in programma al San Nicola domenica 16 alle ore 21 per il primo turno eliminatorio, il tecnico ha aggiunto: “È innegabile che tornare al ‘San Nicola’ per me sarà emozionante, anche se la mia esperienza col Bari è stata breve, ma intensa. Giocheremo contro una delle squadre più forti, candidata alla vittoria finale del nostro campionato. Non posso negare di essere, nello stesso tempo, contento anche perché, dopo diversi anni, torna un derby molto atteso dai nostri tifosi”.

Oggi la squadra riprende gli allenamenti sul campo sportivo di Tuglie dalle ore 18 con ingresso libero.