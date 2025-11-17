CASARANO – Di Bari: “Settimane non facili, vittoria dedicata alla società e a chi mi ha sempre sostenuto”

Il Casarano cancella le quattro sconfitte consecutive con una bella impresa piegando il Catania con un gol di Cajazzo. Nel post-gara, mister Di Bari ha spiegato come la squadra abbia costruito il successo: «Abbiamo studiato l’avversario, aspettandoli più bassi e indirizzandoli sul lato destro. Difensivamente abbiamo fatto una grande partita e con Cajazzo abbiamo anche sfiorato il raddoppio».

Il tecnico ha dedicato la vittoria al gruppo, al suo staff e ai tifosi, respingendo alcune voci su presunti problemi interni: «Questo è un gruppo che lavora solo per il bene del Casarano. Le critiche dopo le sconfitte non sono state semplici, ma la squadra è sempre stata dalla mia parte. Dedico la vittoria ai tanti tifosi che mi hanno sostenuto e alla società che non mi ha mai messo in dubbio».

A sorpresa, nella formazione iniziale è apparso Perez titolare con Malcore in panchina. Di Bari ha chiarito la scelta: «Ci serviva un giocatore fisico per i loro uno contro uno. Perez ha fatto una grande partita. Nessun caso Malcore: si fanno valutazioni in base all’avversario».

Nonostante un atteggiamento più prudente rispetto ad altre gare, l’allenatore ha ribadito la fedeltà alla propria idea di calcio offensivo: «I primi 20 minuti sono stati di ottimo livello. Abbiamo segnato, sfiorato il raddoppio e mostrato il nostro modo di giocare. Il Catania è una squadra forte fisicamente e abituata a vincere, ma la perseveranza ci ha premiato».

—

CASARANO-CATANIA 1-0

RETI: 10′ Cajazzo

CASARANO (3-4-2-1): Bacchin – Gyamfi, Gega Lulic – Cajazzo, Logoluso, Maiello (76′ Guastamacchia), Pinto (46′ Di Dio) – Chiricò (90+1′ Millico), Ferrara (54′ D’Alena) – Perez (90+1′ Zanaboni). All. Di Bari.

CATANIA (3-4-2-1): Dini – Violoncelli, Di Gennaro, Pieraccini – Casasola (69′ D’Ausilio), Di Tacchio (59′ Corbari), Quaini, Donnarumma (76′ Stoppa) – Lunetta (46′ Rolfini), Cicerelli – Caturano (59′ Forte). All. Toscano.

ARBITRO: Frasynyak di Gallarate.

NOTE: Ammoniti Pinto, Gega, Logoluso, Di Dio, Zanaboni (CS), Violoncelli, Di Gennaro, Quaini, Lunetta, Rolfini (CT).

