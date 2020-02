LA CRONACA – Lecce, la prima gioia è d’oro. Giallorossi super e Torino sommerso con un poker

Tutto in una volta, il Lecce si prende quell’appuntamento con la vittoria che mancava da troppo e batte 4-0 il Torino. I giallorossi sono stati perfetti dal primo all’ultimo minuto, lasciando pochissimo ai malcapitati avversari. Ora la zona retrocessione è sotto di tre punti.

Liverani torna al passato, schierando i suoi con il 4-3-1-2 e dando fiducia ai nuovi Barak e Saponara. Per Mazzarri scelte ancor più obbligate, e Belotti unica punta. Inizio incoraggiante del Lecce, fatto di tanto possesso palla ma zero conclusioni. Il primo tentativo è invece del timido Toro, con una punizione di Verdi alta sopra la traversa. Ma i giallorossi ci sono, si muovono bene e all’undicesimo passano. Schema da corner, palla bassa di Saponara e al limite raccoglie Deiola che la scaraventa sotto l’incrocio. Al 14′ tocca a Majer provarci; il suo destro, deviato, è facile preda di Sirigu. Al ventesimo un super Lecce raddoppia con un altro innesto di gennaio, Barak, autore di un mancino imparabile a mandare in gol il pallone dopo la corta respinta di N’Koulou su cross di Majer. Reazione granata solo al minuto ventisei, quando Berenguer ci prova con un destro a giro al lato. Un super Sirigu nega a Lapadula il terzo gol alla mezz’ora: nell’occasione l’estremo ospite è prodigioso nel respingere a mano aperta la spaccata della punta. Sul ribaltamento di fronte Millico sfiora il centro al termine di un’azione personale culminata in un tiro potente e impreciso di circa un metro. Al 37′ siluro di Bremer da fuori e palla al lato.

Secondo tempo da subito all’insegna del Lecce. Giallorossi vicini al tris con Lapadula in due occasioni, che prima al 54′ trova il suo rasoterra bloccato da Sirigu e poi al 61′ ancora un super portiere avversario ad opporsi sul colpo di testa. Il 3-0 arriva comunque, a firma Pippo Falco, che al 65′ mette sotto l’incrocio un destro strepitoso al termine di un’azione personale da manuale del calcio. Il Torino non c’è, ed il Lecce si rende pericoloso con ripetuti contropiede, mentre Vigorito è attento sul rasoterra di Edera, alla mezz’ora. Dopo tanto pressing, arriva anche il poker giallorosso, giunto al minuto 77 grazie al penalty messo a segno da Lapadula, che spiazza Sirigu dagli undici metri. Nel finale timida reazione d’orgoglio di marca piemontese, ma Vigorito è ancora attento. E’ 4-0 finale.

Nel prossimo turno Lecce impegnato a Napoli, domenica alle 15.

