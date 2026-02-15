SECONDA CATEGORIA/C – Risultati 18ª giornata, classifica e prossimo turno
PROSSIMO TURNO
GIORNATA 19 – 4ª rit.
(22.02.2026 h 15)
Monteiasi-Carosino
Spongano-Soleto
CD Melissano-CD Poggiardo
VS Torchiarolo-KP Gallipoli
Real Neviano-Pol. Martius
San Donaci-San Giorgio
Olympique Lecce-Soccer G. Surbo
Riposa Presicce Acquarica
NB: da recuperare SG Surbo-CD Melissano e Spongano-San Donaci (19/02 h 15)
