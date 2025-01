PROMOZIONE/B – Taurisano inarrestabile, CD Otranto e Trepuzzi tengono il passo. I tabellini della 20ª

Promozione pugliese girone B 2024/25: Il Taurisano allunga a 15 risultati utili consecutivi, di cui 14 vittorie, superando anche il Matino per 3-1. Dietro i granata tiene il ritmo l’Otranto che passa di misura a Trepuzzi. Bene anche Terre di Acaya e Roca e Maglie. In fondo Veglie, Mesagne e Grottaglie allungano le serie negative senza vittorie.

I tabellini della 20esima:

—

TAURISANO-VIRTUS MATINO 3-1

RETI: 10′ pt Sansò (T), 10′ st Bruè (T), 30′ st rig. Pirretti (M), 45′ st Pasca (T)

TAURISANO: Rollo, Angelini, Solidoro, Sansò, Cavalieri, Pasca, Castrì (44′ st Mingiano), Quarta (36′ st Leggio), Delgado, Bruè, Giannotti. All. Manco.

VIRTUS MATINO: Strafella, Sperti (16′ st Suppressa), Monteleone, De Vito, Maruccia, Perrone, Elia (16′ st Nestola), Giannuzzi, Carrino, Pirretti, Villani (16′ st Maraschio). All. Cimarelli.

ARBITRO: Lombardo di Brindisi.

—

RS CRISPIANO-GROTTAGLIE 4-1

RETI: 15′ pt Galeone (G), 25′ st De Bartolomeo (C), 34′ st rig. e 49′ st Palumbo (C), 47′ st Leggieri (C)

RS CRISPIANO: Annicchiarico, D’Angelo, Leggieri, Paciulli, Nasole M., Magli (25′ st Palumbo), De Bartolomeo (43′ st Maggi), Cissè (1′ st Nasole F.), Papa, Marini, Conte (30′ st Galiani). All. Paradisi.

GROTTAGLIE (f.i.): Sy, Saponaro, Palmisano, Fioravante, Orlando, Donia, Malundu, Motolese, Galeone, Duarte, Magno. All. Gamarro.

ARBITRO: Specchia di Casarano.

—

TREPUZZI-CD OTRANTO 0-1

RETI: 8′ st Taveri

TREPUZZI: Quarta, Fracella (36′ pt Centonze), Tundo (13′ st Renna), Zecca (13′ st Koffi), Donno, Miccoli, De Mitri (25′ st Scardia), Poletì, Daf (35′ st Quarta G.), Mbappè, Alemanni. All. De Pascalis.

CD OTRANTO: Caroppo, Beron, Vigliotti, Negro, Liquori (1′ st Dollorenzo), Conte, Marzo (14′ st L. Martin), Valentini Mat., Taveri (33′ st Piccinni), Pietrangelo, Piccinno (1′ st Tourè). All. Mazzeo.

ARBITRO: Cipriani di Bari.

(US Città di Otranto) – Il gol di Taveri per portare a casa una vittoria “sporca” e meritata. Il guizzo del centravanti in apertura di seconda frazione regala tre punti importanti al Città di Otranto che sale a quota 45 punti in classifica e conserva la seconda piazza alle spalle del Taurisano. Partita che mette di fronte l’undici di mister Vincenzo Mazzeo a un coriaceo Trepuzzi, squadra ricca di qualità e individualità di spessore, sceso in campo con l’intenzione di fare risultato. Condizionata da un terreno di gioco in condizioni non ottimali, la partita vede partire meglio gli ospiti dei presidenti Giovanni Mazzeo e Luigi Santo. Al 6’, il portiere trepuzzino in uscita si scontra con un compagno in maniera del tutto fortuita e perde il pallone che Taveri deposita in porta. Gol regolare, l’arbitro vede un fallo dell’attaccante e annulla. L’Otranto continua a spingere: al 16’ Marzo si accende sulla destra e mette in area di rigoreun pallone da accompagnare in porta, ma il sempre attivo Taveri sbaglia l’impatto con la sfera. Passano cinque minuti e proprio Marzo si presenta sempre dalla destra di fronte al portiere e calcia forte di destro: l’intervento di Quarta, la carambola sul palo salvano il Trepuzzi che parte anzi in contropiede; Mbappe si allarga sulla sinistra rispetto alla porta difesa da Caroppo e lascia partire un diagonale che si spegne di poco a lato. Attorno alla mezz’ora, ancora Marzo imbeccato da un pallone lungo in verticale cerca l’eurogol colpendo di testa, ma sul pallonetto tentato dall’esterno d’attacco idruntino è attento il portiere. La chiusura di frazione è tutta di marca locale. La compagine allenata da mister De Pascalis spinge, Caroppo è attento in uscita su Mbappè e la pressione finale si conclude con una serie di tre angoli quasi consecutivi. A inizio ripresa, Mazzeo ridisegna la sua formazione: fuori Piccinno e Liquori, altro infortunio al rientro dopo diverse settimane di assenza per lui, e dentro Tourè e Dollorenzo impiegato da terzino destro stante l’assenza per infortunio dell’ex Togorà. Passano 8’del secondo tempo e l’Otranto trova l’episodio decisivo. Tourè pescato largo destra lavora bene il pallone e serve Valentini al limite dell’area: tocco millimetrico in verticale sul movimento di Taveri che scarica potente e preciso alle spalle di Quarta. Sotto nel risultato, il Trepuzzi alza il baricentro ma non crea particolari pericoli alla porta di Caroppo, il quale però è attento su una percussione centrale di Mbappè vanificata da un’uscita bassa sui piedi dell’attaccante. I locali per un fuorigioco fischiato proprio a Mbappè lanciato a rete, l’Otranto si difende con ordine e pure non rendendosi più pericoloso, controlla la partita e festeggia al triplice fischio di chiusura del direttore di gara. Domenica prossima sfida casalinga al “Nachira”. In riva all’Adriatico arriva il Matino.

—

ATL. TRICASE-A. TOMA MAGLIE 1-2

RETI: 40′ pt Esposito (T), 32′ st Tecci (M), 38′ st Tabares (M)

ATL. TRICASE (f.i.): De Donno, Puzzovio, Giannuzzi, Zocco, Giannelli, Turco, Maglie, Esposito (1′ st De Giorgi), Calabressi, Vatavu, Palumbo. All. Cazzato.

A. TOMA MAGLIE (f.i.): Salvadore D., Romano, Ongania, Gningue, Galvez, Tecci, Dorini, Tabares, Duarte, Mossolini, Diaz. All. Salvadore A.

ARBITRO: Maestoso di Lecce.

—

LEVERANO-RINASCITA REFUGEES 2-3

RETI: 5′ pt Palazzo (L), 32′ pt e 47′ st Ntoye (R), 39′ pt Spedicato, 25′ st Ntoya (R)

LEVERANO (f.i.): Bardoscia, Manca, Rutigliano, De Carlo, Gubello, Pasculli, Sanyang, Spedicato, Palazzo, Laena, De Luca. All. Pedone.

RINASCITA R. (f.i.): Diop M., Gueye, Diop Ma., Ouedeaogo, Dan Almajiri, Ndiaye, Ndom, Lupo, Niang, Dieng (10′ st Ntoya), Ndoye. All. Niang.

ARBITRO: Cacciapaglia di Bari.

—

TERRE DI ACAYA E ROCA-COPERTINO 2-1

RETI: 7′ pt Pellè (T), 13′ pt Gallucci (C), 39′ st Trovè (T)

TERRE DI ACAYA E ROCA (f.i.): Dima, Sindaco, Trovè, Pellè, Murrone, Plevi, Vizzino, Luperto, De Giorgi, Camassa, Cisternino. All. Greco.

COPERTINO (f.i.): Margiotta, Nestola, Della Bona, Franco, Gallucci, Conte, Pinto, Mazzotta, Almeyra, Stella, Ciccarese. All. Caragiuli.

ARBITRO: Gialluisi di Barletta.

—

SAVA-MESAGNE 1-0

RETI: 25′ st De Pascalis

SAVA: Maraglino, Margarito, Sampietro, Tatullo (16′ st Motti), Danese, Dieme M. (40′ st Sibilla), Lomartire, Narducci, Riezzo, Malagnino, Di Maggio (10′ st De Pascalis). All. Colluto.

MESAGNE: Sestino, Bello (20′ st Pisani, 37′ st De Luca), Versienti (8′ st Petracca), Orfano, Armenia, Cohen, Keita, Politi, Vantaggiato (20′ st Manta Ale.), Lazoi, Manta And. All. Di Serio.

ARBITRO: Altomare di Molfetta.

—

CAROVIGNO-VEGLIE 2-1

RETI: 30′ pt Kaba (C), 42′ pt Fatty (V), 20′ st rig. Diwouta (C)

CAROVIGNO: Lamarina, Leo, Marino (37′ st Lanzillotti), Sescu (27′ st Greco), Talò, Albano, Kaba, Odone, Turco M. (27′ st Turco F.), Diwouta, Perrone M. All. Franco.

VEGLIE: Mele, Palazzo, Ligori, Cherif, Damato, Del Monte, Corallo (28′ st Ciucci), Sardelli (28′ st Quarta), Fonte, Fatty (13′ st Musardo), Di Giulio. All. Carnevale.

ARBITRO: Fornari di Molfetta.

—

R. PUTIGNANO-V. LOCOROTONDO 0-1

RETI: 43′ pt Lacirignola

R. PUTIGNANO (f.i.). Laterza, Franchini, Palazzo, Daddato, Casulli, Calio, Lofano, Amendolagine, Laera, Nitti, Di Cosola. All. Palazzo.

V. LOCOROTONDO (f.i.): Leuci, Pamisano, Neglia, Lacirignola, Convertini, Natale, Sory, Pentassuglia, Dos Santos, Romanazzo, Salvi. All. Calabretto.

ARBITRO: Vigilante di Taranto.