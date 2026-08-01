PROMOZIONE/B – Crisi troppo profonda, il Città di Gallipoli rinuncia all’iscrizione

Sparisce dai quadri federali l’Asd Città di Gallipoli. Troppo profonda la crisi finanziaria del sodalizio giallorosso rappresentato da Mino Manta che, pochi giorni prima della scadenza del termine per l’iscrizione al prossimo torneo di Promozione (il Gallipoli è retrocesso ad aprile dall’Eccellenza), aveva preannunciato di non poter ottemperare all’incombenza, consegnando simbolicamente il titolo nelle mani del sindaco ionico.

Il 30 luglio è passato e la Lnd Puglia ha preso atto della mancata iscrizione della società nata nel luglio 2021 in seguito al cambio di denominazione del titolo della Fiamma Jonica Gallipoli, che, a sua volta, aveva ereditato il titolo sportivo dell’Atletico Aradeo nell’agosto 2020 sotto la guida dell’allora presidente Vincenzo Carrozza.

Sotto le insegne della Fiamma Jonica, i giallorossi disputarono il torneo di Promozione 2020-21 poi vincendo quello successivo con la nuova denominazione di Città di Gallipoli. Nel 2022-23 proseguirono la scalata approdando in Serie D dopo aver prevalso negli spareggi nazionali per le seconde di Eccellenza in finale contro l’Agropoli. L’annata successiva, però, fu sfortunata per il sodalizio ionico che ritornò in Eccellenza dopo aver perso i playout contro l’Angri sino ad arrivare alla scorsa, tribolata stagione chiusa con la retrocessione diretta in Promozione.

Pertanto, salvo novità, la città di Gallipoli sarà rappresentata dalla Kalè Polis, neo promossa in Prima Categoria dopo aver svettato nel girone C di Seconda Categoria 2025/26.