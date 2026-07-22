GALLIPOLI – Manta lascia e cede simbolicamente il titolo al Sindaco

Domani, 23 luglio, scade il termine ordinatorio per il versamento della prima rata dell’iscrizione ai campionati regionali di Eccellenza e Promozione. In quest’ultima categoria, la presenza del retrocesso Città di Gallipoli è in forte dubbio, dopo il comunicato pubblicato sul proprio profilo Facebook dall’amministratore delegato del club, Mino Manta.

La nota si apre con la ricostruzione degli ultimi sette mesi, a partire da dicembre 2025 quando, su richiesta dell’allora sindaco Stefano Minerva, Manta prende in carico la società per salvarla dal fallimento e portare a termine il campionato. Manta poi racconta che erano stati garantiti aiuti economici da parte dell’imprenditoria locale – ma non dall’Amministrazione – che poi non si sono concretizzati, con eccezione di un unico imprenditore del settore caseario. Manta poi aggiunge che nel corso della stagione sono emersi numerosi debiti, vertenze e lodi arbitrali ereditati dalla precedente gestione Carrozza drenando risorse per sanare queste pendenze, risorse sottratte alla gestione e al rafforzamento della squadra.

Nella seconda parte della nota si parla delle trattative sfumate con la piazza locale (un gruppo di ex calciatori gallipolini e una cordata di imprenditori locali), prima del “bluff Pistilli”, trattativa che sembrava essere la svolta ma poi si è rivelata inconsistente. Al contempo, a gennaio era stata rifiutata una proposta concreta da parte di imprenditori da fuori città, nello sforzo di privilegiare la territorialità della proprietà. Ciò ha fatto trascorrere invano le settimane e i mesi.

“Nonostante tutti gli sforzi compiuti – è la parte finale della nota –, personali ed economici, è diventato evidente che proseguire non fosse più sostenibile. Continuare avrebbe significato assumere responsabilità che non ero più nelle condizioni di garantire. Per questo motivo, con grande rammarico ma con altrettanto senso di responsabilità, ho deciso di rimettere il titolo sportivo nelle mani del Sindaco della città, affinché possa essere individuata una soluzione che consenta al Gallipoli Calcio di avere un futuro. Mi dispiace profondamente per i tifosi, per gli atleti, per lo staff, per i collaboratori e per tutti coloro che hanno creduto in questo progetto. A loro va il mio grazie più sincero. Lascio con la coscienza di aver fatto tutto ciò che era nelle mie possibilità, mettendoci la faccia e assumendomi responsabilità che molti conoscono e che pochi avrebbero accettato. Mi auguro che da oggi il Gallipoli possa finalmente trovare stabilità, serietà e una programmazione capace di restituire alla città il calcio che merita”.