ECCELLENZA – Tutte le ufficialità del mercato delle probabili partenti al torneo 2026/27

Vediamo i primi movimenti societari e di mercato delle probabili 18 squadre che competeranno tra di loro in Eccellenza pugliese 2026/27.

NOTA: Nella voce dei calciatori, la prima lettera indica il ruolo (P portiere, D difensore, ecc.), poi ci sono le due cifre dell’anno di nascita, infine R per riconfermato o N per nuovo. Le notizie sono state riprese dai rispettivi profili social ufficiali. Per invio notizie e comunicati: redazione@salentosport.net o in chat nei nostri profili Facebook o Instagram.

(ULTIMO AGGIORNAMENTO: 25.06.26 ORE 12.55)

1. A. TOMA MAGLIE

Staff: Mauro Giordano (allenatore, N), Valeria Leone (vice presidente, N), Stefano Maruccio (fisioterapista, R), Marco Buccarella (prep. portieri, R)

Ufficialità: Claudio Amato (D, 04, R), Filippo Ria (P, 07, R)

—

2. ATL. ACQUAVIVA

Staff: Valeriano Loseto (allenatore, N), Mario Spinelli (direttore generale, N), Michele Tarantino (co-presidente, N)

Ufficialità: –

—

3. ATL. RACALE

Staff: Andrea Bernardo (direttore sportivo, R)

Ufficialità: –

—

4. BITONTO

Staff: –

Ufficialità: –

La società ha rimesso il titolo sportivo nelle mani del sindaco per problemi riguardanti la concessione dello stadio comunale.

—

5. BRILLA CAMPI

Staff: –

Ufficialità: –

—

6. CANOSA

Staff: Pasquale De Candia (allenatore, R), Bartolo Lorusso (direttore sportivo, R)

Ufficialità: Matteo Di Piazza (A, 88, R), Davide Lamacchia (D, 2000,R)

—

7. GALATINA

Staff: Daniele Marino (allenatore, R), Silvio Ciccarese (direttore sportivo, N), Luca Pulieri (segretario generale, N)

Ufficialità: Giacomo Mengoli (C, 98, R), Andrea Caroppo (P, 90, R), Alessio Candido (D/C, 04, R)

—

8. HERACLEA

(iscritta in Eccellenza campana)

—

9. N. SPINAZZOLA

Staff: –

Ufficialità: –

La società del presidente Savino Pantone ha fatto un passo indietro alla ricerca di nuovi acquirenti

—

10. NOVOLI

Staff: Daniele Viola (direttore sportivo, N), Davide De Pandis (direttore responsabile scuola calcio e settore giovanile, R), Claudio Luperto (allenatore, R)

Ufficialità: –

—

11. OSTUNI

Staff: Andrea Solidoro (allenatore, N), Luciano Bruni (responsabile tecnico settore giovanile, N)

Ufficialità: –

—

12. SOCCER TRANI

Staff: Fabio Moscelli (allenatore, R)

Ufficialità: Onofrio Turitto (C, 91, R), Matteo D’Addario (C, 05, R), Paride Addario (P, 91, N), Mirko Giacobbe (C, 92, N), Gennaro Donnarumma (D, 98, N), Andrea Fischetti (A, 94, N), Paolo D’Elia (C, 07, N), Vincenzo Lanzone (A, 01, N), Michele Rizzi (D, 04, R), Manuel Quaggia (C, 08, N), Alessandro Colombo (C, 01, R), David Flores (A, 97, N), Enzo Antonacci (D, 98, R), Vincenzo De Simone (P, 08, N)

13. TARANTO

Staff: –

Ufficialità: –

—

14. TAURISANO

Staff: Pietro Sportillo (allenatore, N), Claudio Zaminga (staff tecnico, N), Roberto Cazzato (direttore generale, N)

Ufficialità: Andrea Maiolo (C, 98, R)

—

15. UC BISCEGLIE

Staff: Luigi Di Simone (allenatore, N), Nicola Ciciriello (prep. atletico, R), Luigi Digiorgio (vice allenatore, all. U19, R)

Ufficialità: Giovanni Lullo (P, 97, R), Vincenzo Bufi (D, 91, R), Luigi Zinetti (C, 95, R), Gianluca Loseto (D, 85, R), Victor Pucinelli (C, 95, N), Alexis Ramos (A, 98, R), Vincenzo Farucci (D, 03, N)

—

16. UGENTO

Staff: –

Ufficialità: Gianfranco Francavilla (direttore sportivo, N)

—

17. POLIMNIA

Staff: Francesco Morgese (direttore sportivo, N)

Ufficialità: –

—

18. SQUINZANO

Staff: Gian Marco Funaro (allenatore, N), Massimiliano Vadacca (direttore area tecnica, N), Antonio Cocciolo (direttore generale, nuovo), Francesco Indirli (team manager, N)

Ufficialità: Gabriele Greco (D, 01, R), Giuseppe Telera (D, 92, R), Stefano Iaia (C, 95, R)

—

(COSMANO SPORT)

Staff: –

Ufficialità: –