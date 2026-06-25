ECCELLENZA – Tutte le ufficialità del mercato delle probabili partenti al torneo 2026/27
Vediamo i primi movimenti societari e di mercato delle probabili 18 squadre che competeranno tra di loro in Eccellenza pugliese 2026/27.
NOTA: Nella voce dei calciatori, la prima lettera indica il ruolo (P portiere, D difensore, ecc.), poi ci sono le due cifre dell’anno di nascita, infine R per riconfermato o N per nuovo. Le notizie sono state riprese dai rispettivi profili social ufficiali. Per invio notizie e comunicati: redazione@salentosport.net o in chat nei nostri profili Facebook o Instagram.
(ULTIMO AGGIORNAMENTO: 25.06.26 ORE 12.55)
1. A. TOMA MAGLIE
Staff: Mauro Giordano (allenatore, N), Valeria Leone (vice presidente, N), Stefano Maruccio (fisioterapista, R), Marco Buccarella (prep. portieri, R)
Ufficialità: Claudio Amato (D, 04, R), Filippo Ria (P, 07, R)
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2. ATL. ACQUAVIVA
Staff: Valeriano Loseto (allenatore, N), Mario Spinelli (direttore generale, N), Michele Tarantino (co-presidente, N)
Ufficialità: –
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3. ATL. RACALE
Staff: Andrea Bernardo (direttore sportivo, R)
Ufficialità: –
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4. BITONTO
Staff: –
Ufficialità: –
La società ha rimesso il titolo sportivo nelle mani del sindaco per problemi riguardanti la concessione dello stadio comunale.
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5. BRILLA CAMPI
Staff: –
Ufficialità: –
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6. CANOSA
Staff: Pasquale De Candia (allenatore, R), Bartolo Lorusso (direttore sportivo, R)
Ufficialità: Matteo Di Piazza (A, 88, R), Davide Lamacchia (D, 2000,R)
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7. GALATINA
Staff: Daniele Marino (allenatore, R), Silvio Ciccarese (direttore sportivo, N), Luca Pulieri (segretario generale, N)
Ufficialità: Giacomo Mengoli (C, 98, R), Andrea Caroppo (P, 90, R), Alessio Candido (D/C, 04, R)
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8. HERACLEA
(iscritta in Eccellenza campana)
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9. N. SPINAZZOLA
Staff: –
Ufficialità: –
La società del presidente Savino Pantone ha fatto un passo indietro alla ricerca di nuovi acquirenti
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10. NOVOLI
Staff: Daniele Viola (direttore sportivo, N), Davide De Pandis (direttore responsabile scuola calcio e settore giovanile, R), Claudio Luperto (allenatore, R)
Ufficialità: –
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11. OSTUNI
Staff: Andrea Solidoro (allenatore, N), Luciano Bruni (responsabile tecnico settore giovanile, N)
Ufficialità: –
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12. SOCCER TRANI
Staff: Fabio Moscelli (allenatore, R)
Ufficialità: Onofrio Turitto (C, 91, R), Matteo D’Addario (C, 05, R), Paride Addario (P, 91, N), Mirko Giacobbe (C, 92, N), Gennaro Donnarumma (D, 98, N), Andrea Fischetti (A, 94, N), Paolo D’Elia (C, 07, N), Vincenzo Lanzone (A, 01, N), Michele Rizzi (D, 04, R), Manuel Quaggia (C, 08, N), Alessandro Colombo (C, 01, R), David Flores (A, 97, N), Enzo Antonacci (D, 98, R), Vincenzo De Simone (P, 08, N)
13. TARANTO
Staff: –
Ufficialità: –
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14. TAURISANO
Staff: Pietro Sportillo (allenatore, N), Claudio Zaminga (staff tecnico, N), Roberto Cazzato (direttore generale, N)
Ufficialità: Andrea Maiolo (C, 98, R)
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15. UC BISCEGLIE
Staff: Luigi Di Simone (allenatore, N), Nicola Ciciriello (prep. atletico, R), Luigi Digiorgio (vice allenatore, all. U19, R)
Ufficialità: Giovanni Lullo (P, 97, R), Vincenzo Bufi (D, 91, R), Luigi Zinetti (C, 95, R), Gianluca Loseto (D, 85, R), Victor Pucinelli (C, 95, N), Alexis Ramos (A, 98, R), Vincenzo Farucci (D, 03, N)
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16. UGENTO
Staff: –
Ufficialità: Gianfranco Francavilla (direttore sportivo, N)
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17. POLIMNIA
Staff: Francesco Morgese (direttore sportivo, N)
Ufficialità: –
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18. SQUINZANO
Staff: Gian Marco Funaro (allenatore, N), Massimiliano Vadacca (direttore area tecnica, N), Antonio Cocciolo (direttore generale, nuovo), Francesco Indirli (team manager, N)
Ufficialità: Gabriele Greco (D, 01, R), Giuseppe Telera (D, 92, R), Stefano Iaia (C, 95, R)
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(COSMANO SPORT)
Staff: –
Ufficialità: –