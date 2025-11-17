ECCELLENZA – Il Racale ferma il Taranto. Riscatto Taurisano, male le altre salentine: i tabellini

Delle squadre di testa manca l’appuntamento con la vittoria solamente il Taranto, fermato sul pari da un ottimo Racale che sfiora anche la vittoria, fallendo un rigore a venti dalla fine. I biancazzurri conservano sia la leadership – superando con u gol per tempo lo Spinazzola – sia l’imbattibilità stagionale, avendo vinto, tra l’altro, sei delle ultime sette partite giocate. Non è da meno il Bisceglie che insegue a -1, è ancora a zero sconfitte e continua a segnare a raffica (ieri quattro gol al Brilla Campi che ha portato a casa solo due punti nelle ultime sette partite). Terzo successo di fila per il Canosa che piega di misura il Maglie.

Detto del Racale che ferma sull’1-1 il Taranto, dilaga a Gallipoli l’Unione Calcio. Per i giallorossi è allarme rosso: un solo punto nelle ultime cinque e terzultima posizione al pari dello Spinazzola. Non se la passa meglio il Galatina che a Massafra raccoglie la quarta sconfitta consecutiva ma la posizione in classifica, al momento, lascia relativamente tranquilli. Male anche l’Ugento che non passa sul campo del Foggia Incedit, fanalino di coda. Non trova continuità la squadra di David Di Michele, nonostante i nuovi innesti in rosa. Sconfitta casalinga per il Novoli contro il Bitonto, netta affermazione del Taurisano che infila tre volte la porta del Mola e si mette alle spalle la sconfitta di Brindisi.

I tabellini della quindicesima di Eccellenza.

ATL. RACALE-TARANTO 1-1

RETI: 24′ pt Barbero (R), 40′ pt rig. Aguilera (T)

ATL. RACALE: Colazo, Vitale, Galan, Sarmiento, De Vito, Perez (47′ st Ria Nzuzi), Pirretti, Pennetta, Abatelillo (47′ st My), Arias (30′ st Carrino), Barbero. All. Sportillo.

TARANTO: De Simone, Delvino, Konate, Derosa, Hadziosmanovic (28′ pt Souare, 28′ st Pino), Marino (23′ st Di Paolantonio), Vukoja, Calabria (37′ st Russo), Monetti (15′ pt Labianca), Losavio, Aguilera. All. Danucci.

ARBITRO: Fiorino di Bari.

NOTE: al 25′ st De Simone para un rigore a Pirretti.

—

GALLIPOLI-UC BISCEGLIE 1-5

RETI: 6′ pt Zinetti (B), 8′ pt e 30′ st Bonicelli (B), 20′ pt Kone (B), 9′ st Minnella (G), 35′ st Soldani (B)

GALLIPOLI: Menendez, Marzio (34′ st Carrozza), Minnella, Fernandes (25′ st Ayaudin), Vidal, Cardinale (1′ st Denkovski), Camacho, Schirosi (38′ st Paglialunga), Magalhaes (23′ pt Beitia), Gonzalez, Sanchez. All. Salvadore.

UC BISCEGLIE: Loiodice, Bufi (34′ st Andriano), Loseto, Ngom, Cappellari, Bocchino, Kone (19′ st Soldani), D’ELia, Ramos (28′ st Caputo), Bonicelli, Zinetti (20′ st Saani). All. Rumma.

ARBITRO: D’Ambrosio di Brindisi.

—

NOVOLI-BITONTO 0-2

RETI: 30′ st e 33′ st Pelosi

NOVOLI: Suma, Liccardi, Leone (32′ pt Giacomazzi), Maccarrone, Lobjanidze, Valzano (7′ st Togora), Ferreira, Tarantino (37′ st Quarta), Duque, De Blasi, Mancarella. All. Luperto.

BITONTO: Cozzella, Catalano, Marchitelli (21′ st Demichele), D’Alba, Dinielli, Cafarella (43′ st Filoni), Napoli (43′ st Mazzilli), Milella (25′ st Cutrone), Pelosi, Chacon, Palazzo (9′ st Pizzulli). All. Zinfollino.

ARBITRO: Cilli di Barletta.

—

CANOSA-TOMA MAGLIE 2-1

RETI: 8′ pt Lamacchia (C), 18′ st Farinola (C), 47′ st Fernandez (M)

CANOSA: Massari, De Gol, Telera (45′ st Gomes), Lamacchia, LAnzone, Cafagna, Iagulli, Farinola, Strambelli (39′ st Rotondo), Di Piazza (6′ st Barrasso), Caputo (27′ st Jimenez). All. De Candia.

TOMA MAGLIE: Catelli, Tecci, Alfarano, Ongania, Galvez, Martina (26′ st De Luca), Mutisi, Diaz, Bah, Fernandez, Oltremarini (25′ st Legari). All. Giuliatto.

ARBITRO: Consales di Foggia.

—

TAURISANO-V. MOLA 3-1

RETI: 4′ st Caruso (T), 13′ st De Vasconcelos (T), 27′ st Altamura (M), 33′ st Ponzo (T)

TAURISANO: Negro, Lezzi, Romano, De Vasconcelos, Cabrera, Solidoro, Quarta (19′ st Ponzo), Maiolo (34′ st D’Ettorre), Mingiano (43′ st Pasca), Garcia, Caruso (20′ st Zaldua). All. Oliva.

VIRTUS MOLA: Colonna, Dell’Acqua (19′ st Caradonna), Pacucci, Ungredda, Natuzzi, Daniele, Amoruso, Massari (19′ st Quarta), Capobianco, Altamura, Lorusso. All. Doudou.

ARBITRO: Bordiga di Ostia Lido.

—

ACQUAVIVA-POLIMNIA 2-0

RETI: 9′ pt Guglielmi, 34′ pt Garcia

ACQUAVIVA: Bozzi, Fortunato (44′ st Scialpi), Colaci (47′ st Carucci), Rucci (23′ st Cosmo), Patronelli, Tall, Guglielmi, Ferrante, Garcia (31′ st Lenoci), Girardi (39′ st Asselti), Pucinelli. All. Solidoro.

POLIMNIA: De Giosa, Avantaggiati, Anaclerio (1′ st Buonsante), Nacci, Panebianco, Divittorio, Zaccaria, Marasciulo (31′ st Romano), Serafino, Mercurio (14′ st Bottari), Dellino. All. Mancini.

ARBITRO: D’Erario di Bari.

—

BRINDISI-SPINAZZOLA 2-0

RETI: 38′ pt Ferrari, 38′ st Saraniti

BRINDISI: Antonino, Barrera, Mancarella, Gori (41′ st Perrone), Bernaola, Lanzolla, Mangialardi (26′ st Melillo), Ferrari (32′ st Saraniti), Benvenga, Carpineti, Burzio (26′ st Scaringella). All. Ciullo.

SPINAZZOLA: Liso, Losappio, Bonanno (46′ st Leone), Stefanini, Ripanto, Pizzo (17′ st Faye), Silvestri (28′ st Ousfar), Ricchiuti, Ferrero, Colonna (9′ st Santoro), Di Pierro (17′ st Gabriele). All. Di Domenico.

ARBITRO: Mantuano di Bari.

—

S. MASSAFRA-GALATINA 1-0

RETI: 23′ pt Caserta

S. MASSAFRA: Lacirignola, Secondo, Martino (45′ st Quercia), D’Arcante, Campanella, Tinelli (38′ st Mazzarano), Nazzaretto (25′ st Dell’Atti), Morisco, Caserta, Pentimone, Maiorino (31′ st Diwouta). All. Marasciulo.

GALATINA: Caroppo, Vergara (27′ st Valentini), Vigliotti, Monteduro, Signore (36′ st Arnesano), Mengoli, Miglietta (1′ st Avantaggiato), Macrì, Dell’Anna, Goncalves (1′ st Martano), Castrì. All. Longo.

ARBITRO: Calderoni di Bari.

—

FOGGIA INCEDIT-UGENTO 1-1

RETI: 15′ st Rivadero (U), 35′ st Cateniello (F)

FOGGIA INCEDIT: Sciretta, Rubino, Delle Noci, Stele, Forziati, Ambrosino, Cortopasso, Joof, Suriano, Dembele, Siclari (26′ st Cateniello). All. Lasalandra.

UGENTO: Maggi, Marchionna, Gonzalez, Albin Gomez, Dias, Macias, Carrozzo J. (10′ st Pettorossi), Regner, Beceiro, Rivadero, Urbano. All. Di Michele.

ARBITRO: Celli di Bari.

—

BISCEGLIE-BRILLA CAMPI 4-0

RETI: 12′ pt Gonzalez, 20′ pt Lopez, 41′ pt rig. Castro, 40′ st Mbodji

BISCEGLIE: Baietti, Taccogna, Visani, Gonzalez, Ciurlo (41′ st De Luca F.), Cifarelli (33′ st Mbodji), Martinez, Traore, Castro (20′ st Citro), Sene (37′ st Di Pilato), Lopez (26′ st Amoroso). All. Di Meo.

BRILLA CAMPI: Alonso, Tondo, Layus, Carrozzo, Sasso (33′ st Mastrogiovanni), Flordelmundo, Milessi, Calò, De Luca E. (12′ st Vantaggiato), Marti (20′ st Mariano), Cavaliere (12′ st Cucci). All. Calabuig.

ARBITRO: Paolini di Chieti.