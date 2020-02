ECCELLENZA – Giudice sportivo, otto gli squalificati dopo la 24ª giornata

Quattordicesima rete in campionato per Di Rito, che apre le marcature nel 2-1 del Corato al Bisceglie e agguanta in cima alla classifica marcatori Ventura. Sale a quota undici Pignataro, a segno nel 2-2 tra Altamura e Barletta. Otto reti per Negro, che mette la firma nel vittorioso 2-1 del Trani sul San Severo e…