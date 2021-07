ECCELLENZA – Archiviata la stagione 2020-21: la lista di tutte le promosse in Serie D, regione per regione

Con l’ultimazione di tutti i verdetti, in una stagione oltremodo complicata per via delle pause forzate per il Covid e per la ristrutturazione dei format a gare in corso, vanno in archivio i campionati dilettantistici di Eccellenza organizzati dai rispettivi Comitati regionali. Ecco la lista delle squadre promosse in Serie D, regione per regione.

ABRUZZO: Chieti

CALABRIA: Sambiase Lamezia

CAMPANIA: Mariglianese, San Giorgio

TRENTO CPA: Levico Terme

EMILIA-ROMAGNA: Borgo San Donnino

LAZIO: Real Monterotondo, Unipomezia

LIGURIA: Ligorna

LOMBARDIA: Leon Monza e Brianza, Brianza Olginatese, Alcione Milano

MARCHE: Porto d’Ascoli

MOLISE: Aurora Alto Casertano

PIEMONTE-VAL D’AOSTA: Asti, RG Ticino

PUGLIA: Virtus Matino

TOSCANA: Cascina, Poggibonsi

SARDEGNA: Atletico Uri

SICILIA: Giarre, Sancataldese

VENETO: San Martino Speme, Spinea