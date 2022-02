GALLIPOLI F. – Le autorità: “Ferma condanna per i cori beceri e sessisti verso la presidente Vella”

Uno striscione “dedicato” alla presidentessa del Gallipoli Football, Paola Vella, e alcuni cori di dubbio gusto provenienti dal settore dei tifosi della Città di Gallipoli durante la gara di domenica scorsa giocata contro lo Spartan Legend Ginosa (campionato di Promozione). La denuncia arriva dal Gallipoli Football, che, domenica scorsa, in quel momento, giocava a Martina (campionato di Eccellenza). Sull’episodio stanno indagando le forze dell’ordine.

Il fatto è stato condannato dall’Amministrazione comunale di Gallipoli, in primis dal sindaco Stefano Minerva e dal suo vice Riccardo Cuppone, con questa nota: “Esprimiamo personalmente, e a nome dell’intera amministrazione comunale, ferma condanna per i cori beceri e di natura sessista rivolti alla presidente del Gallipoli Football, Paola Vella. La contestazione è legittima, purché non travalichi il rispetto e la dignità della persona. Quando ciò succede, è doveroso prendere le distanze, perché tutto venga riportato nei normali canoni del confronto. Per questo, condanniamo fermamente i cori che nulla hanno a che vedere con lo spirito sportivo”.

Così stamane la società del Gallipoli Football, attraverso il suo canale social: “Ogni parola ed ogni commento sono superflui. Questa è la linea seguita dalla dirigenza del Gallipoli Football 1909 e dalla diretta interessata, che confidano nel pronto e risoluto intervento delle autorità competenti e degli organi di giustizia sportiva, riservandosi di valutare le opportune ulteriori iniziative da intraprendere. Tutta la famiglia giallorossa si limita semplicemente a ringraziare tutti coloro che hanno manifestato vicinanza alla nostra Paola. Una presidente che si è distinta per la sua enorme dedizione alla causa, sia nel corso di questo biennio a Gallipoli che nelle precedenti esperienze dirigenziali”.

(foto: la presidentessa Vella, ph Coribello)