TENNIS – Reina Soisbault Cup a Maglie, l’Italia fermata in semifinale

Si ferma in semifinale la corsa della nazionale italiana di tennis femminile Under 18 in competizione presso gli impianti del Circolo Tennis Maglie nella Reina Soisbault Cup. La azzurrine ieri sono state battute dalla Serbia che si è qualificata alla finale imponendosi per 2-1.

La squadra italiana, capitanata dal tecnico federale Giovanni Paolisso, era composta da Ilary Pistola, Sveva Pieroni e Alessia Antici; quella serba, guidata da Milana Spremo, da Iva Kovacevic, Petra Konjikusic e Anastasija Cvetkovic.

Nei primi due singolari, vittoria in due set di Konjikusic su Antici e in tre di Cvetkovic su Pistola. Il doppio, ormai ininfluente, è stato appannaggio dell’Italia che ora, nella finale per il terzo e quarto posto, sfiderà la Cechia, mentre la finale per il titolo sarà tra Polonia e Serbia.