TENNIS – Agamennone, Iliev, Pino e la squadra di C maschile: il Ct Lecce continua a raccogliere premi e soddisfazioni

È un periodo positivo per Franco Agamennone, tennista italo-argentino, classe 1993, punta di diamante del Circolo tennis Lecce.

Nel mese di gennaio, Agamennone ha portato a casa il primo titolo in singolare nell’Itf de Il Cairo da 15mila dollari di montepremi. Oltre alla vittoria in Egitto, sono arrivati anche due titoli in doppio e un secondo posto nell’Itf che si è svolto a Monastir (Tunisia) nello scorso weekend, cedendo solo in finale e al giapponese Nakagawa.

Attualmente, il tennista italo-argentino è numero 605 nel ranking Atp del singolare e 502 in quello di doppio e i risultati sono in netto miglioramento, così come la sua classifica generale. Il tennista del Ct Lecce, ora, è tornato nel Salento per preparare i prossimi appuntamenti agonistici in Portogallo.

La lieta novella, per il Ct Lecce, arriva anche dall’Open di Latiano che è stato vinto da Juan Iliev (istruttore e tennista del sodalizio del capoluogo salentino) battendo in finale il compagno di club Omar Brigida in tre set. Bene, tra le donne, Andreina Pino che si è fermata in semifinale dopo aver disputato un ottimo torneo.

Infine, per quanto concerne il campionato di Serie C maschile a squadre, domenica scorsa il Ct Lecce ha pareggiato per 3-3 in casa al “Mario Stasi” contro il Brindisi dopo aver battuto per 6-0 il Montecarretto di Conversano. Risultati che permettono al team leccese di conservare l’imbattibilità in attesa della prossima sfida casalinga di domenica 21 contro il Leporano. Fanno parte della squadra di Serie C: Alessandro Coccioli, Jacopo Denitto, Giammarco Micolani, Lorenzo Lanzilotto, Gabriele Leccisi, Giovanni Moles e Federico Sgarra.

(foto: F. Agamennone)