CICLISMO – Bicinpuglia Uisp: domenica la tappa di Borgo Cardigliano – 2° Memorial Alessandro Marano

Ritorna nel Salento il circuito Uisp Bicinpuglia che, domenica 8 maggio, toccherà Borgo Cardigliano (Le) per il quarto appuntamento del calendario Challenge Bike, quinto della challenge interregionale di mountain bike Uisp dopo la prova di Monticchio di domenica scorsa.

Nel bosco della deliziosa frazione di Specchia andrà in scena il 2° Memorial Alessandro Marano, giovane appassionato ciclista scomparso prematuramente, organizzato da Asd Team Aurispa. Il circuito si presenta completamente rivisto rispetto all’edizione passata: ci sarà circa un km da percorrere sullo sterrato in salita, poi altri sei completamente su sterrato con 50 metri di dislivello da ripetere cinque volte.

Sono previsti premi per i primi tre di tutte le categorie e un riconoscimento per le due squadre più numerose. Il programma: dalle 7.30 alle 9, accoglienza atleti e ritiro pacchi gara; dalle 9.30 via alla gara; premiazioni e rinfresco attorno a mezzogiorno.

Iscrizioni sul link https://www.bicinpuglia.it/eventi/view?id=224; in alternativa, contattare il numero 348-8029026.