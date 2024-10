BASLET A2/m – Nardò, finalmente un sorriso: Libertas Livorno al tappeto, primi due punti in cassaforte

Arriva la prima vittoria stagionale per l’HDL Basket Nardò. Dopo tre sconfitte consecutive, i granata portano a casa l’intera posta imponendosi sulla Libertas Livorno per 82-71 davanti ai circa 1.100 del Pala Sal Giuseppe da Copertino di Lecce.

Nardò finalmente ha trovato la giusta alchimia tra una buona difesa, energia e freddezza al tiro durante tutto l’arco dei 40 minuti. Una vittoria che pesa il doppio perché ottenuta contro un avversario diretto per la salvezza e che riporta un po’ di serenità nel gruppo.

Così coach Luca Dalmonte a fine gara: “Dobbiamo tenerci stretti questi 40 minuti vissuti assieme, soprattutto per un motivo: a differenza dei 120 minuti giocati sino ad oggi, abbiamo fatto errori e perso palle ma abbiamo avuto la compattezza e la solidità mentale per rimanere sul presente. Questa è la chiave della partita, interpretata nella maniera corretta, giocata contro una stella come Banks. Abbiamo fatto esperienza che ci deve servire nelle prossime partite. Sinora abbiamo giocato quattro partite e sembrava che ne avessimo giocate 12 e che ci fossero sentenze definitive. Sono quattro partite, due delle quali con livello di difficoltà più che discreto o alto; una a livello assolutamente insoddisfacente e poi quella contro Livorno. Ecco, prima di arrivare a delle conclusioni bisogna avere capacità di analisi. Non abbiamo ritrovato nulla, c’è un’esperienza in più. Ora si va avanti in cerca di continuità e competitività”.

E dopodomani è di nuovo campionato: il Nardò andrà a rendere visita a Vigevano (start ore 21) per un altro scontro diretto, prima di affrontare Bologna e Brindisi in fila.